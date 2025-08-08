TardeAR Madrid, 08 AGO 2025 - 20:02h.

Angelita mantuvo un 'affaire' con el padre del torero y ahora, ha dado unas duras declaraciones a 'Tardear'

Camila Naranjo acusa a Jesulín y a sus hermanos: "Dicen que sean despedido del padre y es mentira"

Humberto Janeiro, el padre de Jesulín de Ubrique, ocupó titulares de la crónica social hasta el día de su fallecimiento, el pasado 9 de agosto de 2020. Uno de los 'bombazos' que salieron sobre su vida en numerosos periódicos de la prensa rosa fue su noviazgo con Angelita, una mujer que siempre se ha caracterizado por mantenerse fuera del foco mediático.

En más de una ocasión ha esquivado a los paparazzis cuando le preguntaban por su relación con Humberto Janeiro. Al parecer, este habría tenido un affaire de más de 3 años con Angelita mientras estaba casado con Carmen Naranjo, la madre de sus tres hijos. Así lo confesó en una entrevista la propia Angelita, como hemos podido ver en 'Tardear'.

Ahora, la mujer ha decidido dar unas duras declaraciones al periodista Omar Suárez. "Lo sé yo la importancia que yo he tenido, vamos que he estado con él", comparte. En una conversación telefónica con el tertuliano, le traslada que nunca se ha sentado en un plató de televisión y que tampoco tiene intención de hacerlo. "No lo he hecho antes ni lo voy a hacer ahora", aclara.

Detalles sobre su relación con la familia de Humberto Janeiro

Este 9 de agosto se cumplen 5 años de la muerte del padre de Jesulín de Ubrique. El impacto que tuvo la noticia fue bestial. Sobre un posible homenaje, Angelita ha respondido con total sinceridad. "Que le haga el homenaje la que le corresponda porque, por lo visto, para ustedes ella es la viuda. Y, si ella es la viuda, ¿pues yo quién soy?", se cuestiona.

"¿Quién he sido yo? Es mejor no hablar, voy a hablar más porque va a salir después todo y yo no tengo ganas de que se me echen encima", insiste. Además, ha aportado datos sobre su relación con la familia de Humberto Janeiro. "Yo, con la familia de él, he hablado con ellos cuando he tenido que hablar, pero yo ya... Ellos en su casa y yo en la mía", asegura.