TardeAR Madrid, 08 AGO 2025 - 18:30h.

Juliana Pantoja ha aportado todas las pruebas de su affaire con Iker Casillas: Vídeos, bromas y viajes

Juliana Pantoja, una de las últimas 'amigas' conocidas de Iker Casillas, ya no puede más. La colombiana, que tenía contacto con el deportista desde hace más de 3 años, ha entrado en directo en 'Tardear' con la intención de argumentar las pruebas de su affaire que ha subido en sus redes.

"Yo como muchas otras, estamos cansadas de que nos niegue cuando existen pruebas que corroboran la existencia de un vínculo", dice con indignación. Pantoja advierte de que no ha hecho públicas "conversaciones" ni "audios" para "respetar ciertos parámetros" pero asegura que "las imágenes hablan por sí solas".

En sus redes sociales, la colombiana ha publicado vídeos donde Iker Casillas confesaba que había viajado a Cartagena de Indias para encontrarse específicamente con ella. En otros también se les veía jugando y bromeando como si fuesen una pareja. "Hay llamadas y viajes donde ha dicho que me paga todo", relata.

"No es una persona deseable"

Juliana Pantoja explica que en su "casa" Iker Casillas "no es una persona deseable". Cree que le falta "responsabilidad afectiva" -en sintonía con lo que deslizan otras de sus 'amigas'-. "A mí lo que me vale son los hechos y las pruebas", agrega como podemos ver en el vídeo que acompaña a esta noticia.

Recordemos que ya el futbolista trasladó a la tertuliana Leticia Requejo su versión de estos hechos. Según él, es todo "mentira". "Me desmiente que tenga algo con la Pantoja de Colombia", aseguró en directo la periodista.