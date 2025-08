Lorena Romera 01 AGO 2025 - 14:34h.

La hija de Terelu Campos ha sido duramente criticada por lo que ha usado para bajar a la playa

Alejandra Rubio disfruta de un entrañable momento con Mar Flores en Ibiza

Alejandra Rubio ha recibido una oleada de críticas por lo que ha llevado a la playa. La hija de Terelu Campos ha compartido un vídeo de sus vacaciones y no se ha librado de los comentarios negativos de sus seguidores. Tal ha sido el aluvión de mensajes negativos que ha recibido, que se ha visto obligada a responder y defenderse.

En los últimos días, la colaboradora de ‘Vamos a ver’ ha estado compartido en su perfil oficial de Instagram fotografías de sus vacaciones en Ibiza junto a Carlo Costanzia, con el que ha disfrutado de sus calas y de exquisitas cenas. Ahora está haciendo lo mismo de los días que está pasando en Málaga, donde está junto a su madre, que tenía allí función con su obra de teatro.

Mientras su madre actuaba, la joven disfrutaba de los encantos de la ciudad y su madre excusaba su ausencia porque “para unos días de vacaciones que tienen… y estando con el niño”. Ahora, a través de su perfil de Instagram, la creadora de contenido está mostrando pequeñas pinceladas de cómo están siendo estos días de desconexión.

Pero su último vídeo ha generado una enorme polémica por lo que Alejandra Rubio ha llevado a la playa. Y es que la colaboradora de ‘Vamos a ver’ ha compartido un reels en el que se la ve caminando por la típica pasarela de madera que conduce al mar, disfrutando del atardecer. Pero sus seguidores, en lugar de mirar las vistas, se han fijado en su look, poniendo el grito en el cielo por lo que se ha puesto estando en pleno verano.

“Es inaceptable”, le dice, incluso, un usuario. Porque han sido muchos -la gran mayoría- los que no han entendido cómo Alejandra Rubio ha sido capaz de bajar a la playa con botas altas hasta la rodilla, un calzado que muchos entienden “no es apto” para verano. “Ni siquiera con botines”, dice otro. “Madre mía con las botas, te vas a asfixiar”, “las botas, y en la playa..”, “es ridículo”, son solo algunas de las muchas críticas que se pueden leer en la publicación.

Tal ha sido el aluvión de comentarios que ha recibido, que Alejandra Rubio se ha visto obligada a defenderse por lo que ha elegido para llevar a la playa. “¿Qué se supone que es ridículo? Me pongo lo que me gusta”, ha zanjado la hija de Terelu Campos tras la polémica por su look, que ha abierto un acalorado debate en redes sociales.