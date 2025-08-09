Una de las figurantes del último videoclip de Kiko Rivera señala al DJ: "No trataba igual a todas las chicas"

Fiesta 09 AGO 2025 - 17:55h.

Una de las chicas que participó en el rodaje del videoclip de Kiko Rivera se ha sentado en 'Fiesta' y ha contado cómo fue la grabación

Luz María hasta tuvo un mareo por las horas que llevaba sin comer y beber: "Tuvo que ir mi chico al coche a por unas galletitas"

Compartir







Luz María Escalera es una de las chicas que participó en la grabación del último videoclip de Kiko Rivera. Luz, a través de una amiga, se enteró de la oportunidad y no dudó ni un instante en lanzarse: “Yo no firmé nada, ni un contrato ni una cesión de derechos de imagen, yo hago figuraciones de televisión y siempre firmo algo, pero aquí no firmé nada”.

Luz María le ha explicado a los colaboradores de ‘Fiesta’ que cuando llegó al rodaje conoció a Kiko, pero que en ningún momento el DJ volvió a acercarse ni si quiera para interesarse por si necesitaba algo: “Era Sevilla, en julio, un calor insoportable y no nos dieron ni agua”.

Luz María ha contado que había un grupo de amigos de Kiko por un lado y un grupo de seis chicas como figurantes, al igual que ellas: “También había dos chicas a parte, esas no sé de dónde venían”. Es precisamente con estas dos chicas con las que Luz María notó una diferencia de trato: “Con ellas sí que hablaba, de ellas sí que estaba pendiente. Creo que esas dos chicas sí que estaban allí con algún tipo de contrato, a esas sí que las conocía. Tuvo un comentario fuera de lugar, le dijo a esas dos chicas que ellas eran las que más resaltaban ahí”.

Y es que Luz María asegura que hasta llegó a encontrarse mal por llevar allí más de cinco horas grabanso sin que nadie les ofreciese ni agua. Luz María tuvo un pequeño mareo y su pareja tuvo que ir a por un paquetito de galletas que tenía en el coche para soportar el bajón.

Kiko Rivera contesta a través de Luis Rollán

Luis Rollán, amigo de los Pantoja y más en concreto de Kiko Rivera, ha conectado en directo con el programa para contar lo que opina el DJ de todo este revuelo. Tal y como ha explicado Luis, Kiko Rivera lo niega absolutamente todo, algo que el colaborador apoya:

“Me cuesta mucho creer que Kiko no atiende bien a las personas que están trabajando con él, le conozco y sé que él no es así. A título personal os diría que yo, si tan mal estoy en un sitio en el que no me dan ni de comer, cojo la puerta y me voy, no me quedo ahí a disgusto, a menos que lo que quiera sea luego ir a platós a contarlo”.