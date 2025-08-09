Fiesta 09 AGO 2025 - 17:40h.

El exportero y la cantante intercambiaron mensajes picantes a través de las redes sociales

Primicia | Los mensajes privados entre Iker Casillas y su 'amiga' colombiana Juliana Pantoja: "Yo te pagaré el billete"

Iker Casillas vuelve a estar en el centro de la polémica. Después de haber sido pillado en Colombia intimando con una 'nueva amiga', la actriz y cantante Sandra Madoc rompe su silencio y asegura que el exportero ha intentado ligar con ella también.

Sandra cuenta que conoció a Iker Casillas en un local y que poco después el portero empezó a darle likes en Instagram que a ella le llamaron la atención y detalla que los primeros mensajes que se intercambiaron a través de las redes sociales fueron ''muy agradables''.

Pero la actriz explica que hubo un cambio de actitud en el portero a medida que pasaron los días: ''A medida que va avanzando la cosa, a lo mejor se va volviendo, pues un poco más picante, que yo hasta cierto punto lo lo normalizo''.

Pero tras sus palabras, Amor Romeira ha interrumpido a Sandra: ''Yo tengo contacto con Iker Casillas y entonces le he preguntado por Sandra y me acaba de decir que la historia no es tal como la cuenta Sandra, voy a leer textual'', y procede a leer el mensaje.

''Sandra me escribió, me buscó ella. Coincidió conmigo en un sitio de Chueca que yo voy de vez en cuando con mis amiguetes. Pero vamos, que no la he visto en mi vida. Pero que te manda recuerdos y que si estás ahí para contar lo que habéis hablado, lo que fuera, que te manda un beso, pero que es muy triste que estés haciendo esto cuando él es soltero, no tiene nada con nadie'', lee la colaboradora su conversación con el exportero.

Sandra, por su parte, ha defendido su versión: ''Yo no estoy diciendo que él me escribiera a mí, yo te digo que los primeros likes sí que me los dio él a mí (...) No tengo ningún problema en admitirlo, le escribí, pero inicialmente fue él que me empezó a dar likes en diferentes días y a mí eso me llamó la atención, porque a mí es un chico que yo tengo que admitir, que me parece súper atractivo y es un chico por el que yo tengo admiración y eso no te lo voy a negar''.

Sandra Madoc confiesa que le sentó mal una pregunta que le hizo Iker Casillas

La actriz explica que las cosas se pusieron picantes, pero que hubo algo que le sentó mal: ''Yo nunca reniego de la identidad de género que tengo, vale, es algo muy importante. A mi hay algo que ya me ha pasado con anterioridad, que es la pregunta de ¿pero tú eres mujer? yo creo que es más que evidente que soy una mujer''.

Sandra acaba rompiéndose en directo: ''La pregunta no me sentó bien. Le dije que sí, que evidentemente. No hay más que verme. No era la primera vez que me lo preguntaba (...) Y yo a partir de ahí dejé de hablar, porque a mí, la intención es que a mí me hubiese gustado conocerle en su momento(...) Sí que es verdad que me ha dolido''.