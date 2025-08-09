Fiesta 09 AGO 2025 - 16:34h.

Kiko JIménez se ausenta de su lugar de trabajo por un motivo "de fuerza mayor": "Lo está pasando muy mal"

El enfado de Kiko Jiménez al culpar de las bromas telefónicas a Ortega Cano: "Sofía y yo vamos a a tomar medidas legales contra Paloma Barrientos"

Semana movidita en la familia Suescun Galdeano. El último ingreso hospitalario de Cristian Suescun ha abierto una guerra familiar, pues llegó a asegurar que se había distanciado de su hermana, Sofía Suescun. Cuando, la semana pasada, le preguntamos a Kiko Jiménez al respecto, se mostró sorprendido de que Cristian dijera que no tenía buena relación con ellos. A lo largo de la semana, se ha ido actualizando la última hora de este desencuentro familiar y por eso se esperaba que Kiko acudiera a su puesto de trabajo para pronunciarse al respecto. Pero no ha sido así.

Cristian Suescun ha decidido atacar duramente a Kiko Jiménez y tacharle de aprovecharse de las mujeres. Es por ello por lo que todos esperábamos saber la reacción de Kiko al respecto, pero se ha ausentado de su puesto de trabajo y no se ha presentado en 'Fiesta'. Habría un motivo de peso, tal y como anuncian los presentadores al inicio del programa de este sábado: "Ha decidido no venir al programa. Sabemos que lo está pasando mal por la tensa situación que ha vivido esta semana con su cuñado y también con su suegra, Maite Galdeano", señala César Muñoz.

"Hay un motivo de fuerza mayor que le ha impedido, como él hubiese querido, estar aquí con nosotros", añade el presentador de 'Fiesta'. Tras dar esta información, el equipo de colaboradores se dispone a analizar todo lo que está sucediendo en esta familia. "Estoy sorprendida", asegura Amor Romeira, "y hago dos balances: uno, o hay miedo a abrir una caja de pandora mucho más peligrosa de la que ya ha contado Cristian Suescun; y otra que sitúa a Kiko un poquito más empático con la realidad que está viviendo, que le acerca un poco más a Gloria Camila porque ella está viviendo lo mismo que él de una familia que va en contra de ella y ahora él está recibiendo un poco de su propia medicina".

Por otro lado, algunos colaboradores opinan que Kiko se debe de encontrar sobrepasado con esta situación y otros le ponen en duda porque ni Kiko ni Cristian hablan abiertamente y claramente de lo que les ha distanciado. Al hilo de esto, Omar Suárez aporta algo de luz: "El problema es que ha ido todo muy brusco para él y para Sofía, para el trabajo de Sofía". Además, el periodista señala a Cristian Suescun y a las supuestas amenazas que habría llevado a cabo a lo largo de mucho tiempo hacia la pareja (Sofía y Kiko), reclamándoles cierta atención y, si no la recibía, hablaría.