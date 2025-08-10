Equipo mtmad 10 AGO 2025 - 09:30h.

La exconcursante de 'La isla de las tentaciones' desvela si existen celos en su noviazgo con Miguel Martínez

Bayan Al Masri compara su relación con Miguel Martínez con sus anteriores parejas

Bayan Al Masri regresa dispuesta a no ocultar nada sobre su nueva relación sentimental. En medio de uno de los momentos más felices junto a su chico, Miguel Martínez, la parejita anunciaba el importante paso que han dado juntos. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ vuelve a su canal ‘Yo primero’, disponible en Mediaset Infinity, para aclarar todas las dudas de sus seguidores y sincerarse sobre sus celos con Miguel.

La de Mallorca ha llegado para pronunciarse por fin sobre su relación después de los muchos comentarios negativos que ha recibido al respecto. La influencer rompe su silencio para responder a las críticas por su noviazgo con el andaluz y da todas las explicaciones necesarias que tanto piden sus seguidores. Con respecto a sus celos en la relación, Bayan no ha dudado en hablar alto y claro. “Las tías se giran a mirarlo”, comienza explicando la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’.

En medio de su nueva aventura junto a Miguel Martínez, la creadora de contenido ha hablado con todo lujo de detalles sobre qué papel tienen los celos en su romance. Se sincera sobre cómo ha actuado frente a ellos en el pasado y habla de cómo le afectan en su historia actual con el andaluz. “Tengo algún comentario de celosilla”, confiesa Bayan. La influencer desvela qué tipo de comentarios lanza y los motivos detrás de ellos. ¡Descúbrelo en Mediaset Infinity!

Bayan Al Masri revela los sacrificios de Miguel Martínez en la relación

La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ ha hablado sin censura de todos los sacrificios que su actual pareja está haciendo a favor de su relación. De manera paralela a sus confesiones sobre los celos, explica cómo está apostando Miguel por su romance y lo que significa para ella. “Ha cambiado su vida por mí”, declara la influencer. Subida a una nube por su especial aventura con el andaluz, Bayan se sienta frente a la cámara y finalmente da todas las explicaciones sobre su noviazgo.

Bayan Al Masri vuelve, una semana más, para revelar todo sobre el momento que está viviendo actualmente con respecto al ámbito romántico. No solo se sincera acerca de los celos en su relación con Miguel Martínez, sino que invita a su novio para poder anunciar juntos la importante decisión que han tomado. La exparticipante de ‘LIDLT’ y su pareja se sientan frente a la cámara y ponen todas las cartas sobre la mesa acerca de su relación. ¡No te pierdas nada de lo que han dicho en Mediaset Infinity!