El ex de Falete desenmascara a la hermana de Michu: "Me propuso hacer un montaje y no fui el único"

Fiesta 10 AGO 2025 - 18:21h.

Antonio Aguilera ha intervenido en 'Fiesta' y ha asegurado que el mismo día que conoció a Tamara, ésta le propuso hacer un montaje: "Me miraba y me tocaba"

Antonio Aguilera, el que fuera pareja del cantante Falete, ha conectado en directo con 'Fiesta' para destapar la verdadera cara de Tamara, la hermana de la fallecida Michu. Antonio no es el primero que intenta desenmascarar a la andaluza, pero sí que es el primero que habla abiertamente de montaje.

Según Antonio, él y Tamara se conocieron durante un evento en una conocida discoteca de Madrid cuando Michu estaba de actualidad por su relación con José Fernando. Según Antonio, Michu y Tamara llegaron a la discoteca en compañía del marido de la segunda.

Aunque al principio todo transcurría normal, según iba pasando la noche Antonio empezó a notar un comportamiento extraño por parte de Tamara: "No paraba de mirarme, todo el rato, le daba igual incluso que estuviera al lado su marido, era algo descarado".

Según Antonio, Tamara se acercó a él y, tocándole, le ofreció hacerse juntos unas fotografías "liándose" para vender así un montaje: "Le dije que yo pasaba de hacer eso y le pregunté por su marido, que estaba allí al lado, y ella lo que me dijo es que su marido ya sabía lo que ella quería".

Tamara interviene en 'Fiesta' y desmiente a Antonio

Tamara se ha puesto en contacto con 'Fiesta' y ha desmentido a Antonio Aguilera. Según la hermana de Michu, todo lo que ha contado el ex de Falete es completamente falso: "Yo a este señor le he visto una vez, ese día en la discoteca, pero no he cruzado con él ni dos palabras. Además, no es mi tipo".