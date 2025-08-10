Terelu Campos rompe a llorar en directo al recordar a su madre: "Esta canción la pusimos en su funeral"
La presentadora de 'Aires de Fiesta' se ha emocionado cuando Mercedes Durán ha cantado una de las canciones favoritas de su madre
Una tarde más, la sección de Terelu Campos, 'Aires de fiesta', ha homenajeado a una de las grandes de la canción en nuestro país. En esta ocasión ha sido el turno de Rocío Dúrcal, la artista que llegó a considerarse como una de las mejores cantantes ya no solo de España, si no también de México.
Mercedes Durán y Guillermo Martín han sido los encargados de versionar algunos de los grandes éxitos de Rocío y precisamente cantando uno de ellos Terelu Campos ha roto a llorar.
La presentadora de 'Aires de Fiesta' explicaba al inicio de la sección que llevaba toda la tarde temiendo el momento en el que sonara una canción muy especial para ella por lo mucho que le gustaba a su madre, la fallecida María Teresa Campos.
La canción no es otra que 'Amor eterno', un tema creado por Juan Gabriel y cantada durante años por la Dúrcal que ha emocionado a Terelu: "Esta canción era muy importante para mi madre, tanto que hasta fue la que elegimos para su funeral, es muy emocionante y muy duro para mí escuchar esta canción".
La letra de la canción que ha hecho llorar a Terelu
Tú eres la tristeza, ay, de mis ojos
Que lloran en silencio por tu amor
Me miro en el espejo y veo en mi rostro
El tiempo que he sufrido por tu adiós
Obligo a que te olvide el pensamiento
Pues siempre estoy pensando en el ayer
Prefiero estar dormida que despierta
De tanto que me duele que no estés
Cómo quisiera, ay
Que tú vivieras
Que tus ojitos jamás se hubieran
Cerrado nunca y estar mirándolos
Amor eterno
E inolvidable
Tarde o temprano estaré contigo
Para seguir amándonos
Yo he sufrido tanto por tu ausencia
Desde ese día hasta hoy no soy feliz
Y aunque tengo tranquila mi conciencia
Sé que pude haber yo hecho más por ti
Oscura soledad estoy viviendo
La misma soledad de tu sepulcro
Tú eres el amor del cual yo tengo
El más triste recuerdo de Acapulco
Cómo quisiera, ay
Que tú vivieras
Que tus ojitos jamás se hubieran
Cerrado nunca y estar mirándolos
Amor eterno
E inolvidable
Tarde o temprano estaré contigo
Para seguir amándonos
Amor eterno
Eterno
Amor eterno, oh
Eterno