Terelu Campos rompe a llorar en directo al recordar a su madre: "Esta canción la pusimos en su funeral"

La presentadora de 'Aires de Fiesta' se ha emocionado cuando Mercedes Durán ha cantado una de las canciones favoritas de su madre

Una tarde más, la sección de Terelu Campos, 'Aires de fiesta', ha homenajeado a una de las grandes de la canción en nuestro país. En esta ocasión ha sido el turno de Rocío Dúrcal, la artista que llegó a considerarse como una de las mejores cantantes ya no solo de España, si no también de México.

Mercedes Durán y Guillermo Martín han sido los encargados de versionar algunos de los grandes éxitos de Rocío y precisamente cantando uno de ellos Terelu Campos ha roto a llorar.

La presentadora de 'Aires de Fiesta' explicaba al inicio de la sección que llevaba toda la tarde temiendo el momento en el que sonara una canción muy especial para ella por lo mucho que le gustaba a su madre, la fallecida María Teresa Campos.

La canción no es otra que 'Amor eterno', un tema creado por Juan Gabriel y cantada durante años por la Dúrcal que ha emocionado a Terelu: "Esta canción era muy importante para mi madre, tanto que hasta fue la que elegimos para su funeral, es muy emocionante y muy duro para mí escuchar esta canción".

La letra de la canción que ha hecho llorar a Terelu

Tú eres la tristeza, ay, de mis ojos

Que lloran en silencio por tu amor

Me miro en el espejo y veo en mi rostro

El tiempo que he sufrido por tu adiós

Obligo a que te olvide el pensamiento

Pues siempre estoy pensando en el ayer

Prefiero estar dormida que despierta

De tanto que me duele que no estés

Cómo quisiera, ay

Que tú vivieras

Que tus ojitos jamás se hubieran

Cerrado nunca y estar mirándolos

Amor eterno

E inolvidable

Tarde o temprano estaré contigo

Para seguir amándonos

Yo he sufrido tanto por tu ausencia

Desde ese día hasta hoy no soy feliz

Y aunque tengo tranquila mi conciencia

Sé que pude haber yo hecho más por ti

Oscura soledad estoy viviendo

La misma soledad de tu sepulcro

Tú eres el amor del cual yo tengo

El más triste recuerdo de Acapulco

Cómo quisiera, ay

Que tú vivieras

Que tus ojitos jamás se hubieran

Cerrado nunca y estar mirándolos

Amor eterno

E inolvidable

Tarde o temprano estaré contigo

Para seguir amándonos

Amor eterno

Eterno

Amor eterno, oh

Eterno