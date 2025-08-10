Equipo Outdoor 10 AGO 2025 - 18:00h.

La exconcursante de 'GH VIP' convierte cualquier plan con sus hijos en una oportunidad para entrenar

Así es la exigente rutina de ejercicio de Jessica Bueno de cara a 'Supervivientes All Stars'

Jessica Bueno se prepara como nunca para su próxima aventura. La exconcursante de 'Supervivientes', que regresa a los Cayos Cochinos 14 años después y después de haber sido madre de tres hijos, busca cualquier momento para entrenar. Y así lo demuestra a sus seguidores, a los que no ha querido mostrar la divertida forma en la que se prepara con sus hijos para las pruebas de 'Supervivientes All Stars',

La modelo vive entre Sevilla, donde sigue con sus entrenamientos, y su pueblo, Los Molares, que precisamente acaba de celebrar sus fiestas anuales. Allí también se está preparando para la aventura de 'Supervivientes', pero de una manera distinta y muy familiar.

Después de su reciente participación en 'GH VIP 8', Jessica vuelve al mundo de los realities, aunque en una circunstancia muy diferente a la de 2011, cuando llegó por primera vez a los Cayos Cochinos sin hijos. Actualmente, como madre, su acondicionamiento físico se ajusta a su rutina diaria con los niños. En redes sociales se ha podido observar a Jessica disfrutando de un día muy especial en la feria del pueblo, totalmente involucrada en ellos.

Lo que aparentaba ser una tarde apacible se transformó en un entrenamiento espontáneo, donde mezcló risas, diversión y mucho movimiento con sus hijos. Jessica se montó en una atracción que consiste en superar pequeñas pruebas para avanzar: escaleras con huecos, escalones inestables que se mueven al tocarlos, cuerdas para equilibrarse… Una especie de mini-gymkana con aire de feria, que podría encajar perfectamente en los desafíos de 'Supervivientes'.

Aparte de esa atracción, la modelo ha acompañado en otras muchas con sus hijos, aprovechando un día lleno de adrenalina y momentos memorables. Su sonrisa permanente y las fotos compartidas muestran no solo lo divertido que se lo pasaron, sino también el vínculo único que mantiene con sus hijos, algo que definitivamente extrañará durante el reality.

Y es que, a pesar de que Jessica se está tomando muy en serio su preparación con rutinas con sentadillas, ejercicios con gomas elásticas y entrenamientos individuales con su entrenador, también hay ocasión para divertirse. Esta visita al pueblo, antes de su aventura en la televisión, ha sido una oportunidad para recargar energía, alejarse del ruido y enfocarse en lo que realmente cuenta: su familia.