Berto González 10 AGO 2025 - 10:00h.

Óscar Ruiz Mateos vive centrado en su propio negocio relacionado con el fitness y el deporte, junto a su pareja sentimental en Málaga

Óscar Ruiz Mateos, tentador de Andrea y Mayka, enseña su cambio físico tras engordar 10 kilos

Óscar Ruiz Mateos se dio a conocer en televisión gracias a su participación como soltero en la primera edición de 'La isla de las tentaciones', donde rápidamente conectó con Andrea Gasca, con la que salió de la mano del programa. Una edición más tarde repetiría como tentador, consiguiendo que Mayka Rivera también se rindiera a sus encantos.

Aunque ninguna de estas relaciones prosperó fuera de la televisión, Óscar se convirtió en una cara habitual de los realities y llegó incluso a participar en 'La última tentación' y 'Solos', donde compartió escenas con Samira Jalil. Sin embargo, después de varias experiencias frente a las cámaras, decidió dar un paso atrás para enfocarse en su vida personal junto a su nueva pareja sentimental, y profesional, como empresario de su propio negocio en Málaga.

Su nueva faceta como empresario del fitness en Alhaurín de la Torre

El que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' está más centrado que nunca en su propio negocio relacionado con el fitness y el deporte después de dar un gran cambio físico con el que aumentó considerablemente su masa muscular. Actualmente es el propietario de Musclecult, una tienda de suplementación deportiva situada en Alhaurín de la Torre, en Málaga. En este espacio ofrece productos especializados para quienes buscan mejorar su rendimiento físico o seguir un estilo de vida saludable. También, se dedica a la venta de estos productos de forma online distribuyéndolos por todo el territorio nacional.

Pero su implicación no se queda ahí. El influencer también ejerce como entrenador personal y preparador físico, ayudando a sus clientes a alcanzar sus objetivos a través de rutinas personalizadas y asesoramiento constante. Muchos de ellos, son competidores en categorías de culturismo en la que el mismo Óscar ha participado en varias ocasiones tras su cambio físico.

Una nueva ilusión sentimental junto a Beatriz Tovar

En el plano sentimental, Óscar Ruiz Mateos también ha encontrado la estabilidad que tanto deseaba. Tras varias relaciones fallidas en televisión como en 'La isla de las tentaciones' y en 'Solos', ha rehecho su vida junto a Beatriz Tovar, una joven malagueña que trabaja como profesora de Educación Infantil. A través de sus redes sociales, ambos han compartido imágenes de sus escapadas románticas, como su viaje a Tenerife, donde compartieron su primera foto juntos confirmando su relación sentimental.

"Que me perdone el amor por todas las veces que no creí en él", compartió Óscar junto a una fotografía en la que posaba abrazado a su pareja en albornoz. Ella no tardó en responder con un comentario: "Eres lo mejor que me ha pasado. Te amo". Por el momento, la pareja ha compartido instantáneas de su relación, desde sus inicios en noviembre de 2022, que demuestran tener una relación serena, llena de amor y complicidad, alejada de los platós de televisión que marcó la vida anterior de Óscar.