El arquitecto ha diseñado un espacio seguro para su hija Athenea

Pablo Pisa enseña el "brutal" cambio físico que ha dado tras su ruptura con Patricia Steisy

Tras su dolorosa ruptura con Patricia Steisy, Pablo Pisa se ha mudado a una enorme casa en la que se ha instalado, dispuesto a empezar una nueva vida. Con el objetivo de dar su propio toque al hogar, el exconcursante de 'Pesadilla en el Paraíso' ha empezado rediseñando algunas estancias. Una de las más especiales y más esperadas sin duda era la de su hija en común con la extronista de 'MyHyV'. El arquitecto ha empezado por la nueva habitación de su hija Athenea, la cual ha transformado pensando en conseguir un "espacio de amor" y un lugar en el que su niña sea feliz.

En un mensaje conmovedor, Pablo ha revelado por sus redes sociales que una de las cosas que más le preocupaba al marcharse de casa era no poder proporcionarle una habitación donde Athenea se sintiera cómoda. "Me veía triste, con pocas ganas de empezar de cero, y no estaba muy inspirado", ha escrito en su Instagram. Pero pensar en su hija le ha impulsado a ponerse manos a la obra con el cambio.

El arquitecto ha decidido aprovechar los tres somieres que ya estaban en la habitación nueva y colocarlos en forma de U, dejando el centro desocupado. Por lo tanto, ha utilizado ese espacio central para colocar dos colchones, formando una gran y confortable cama donde su hija podrá descansar y jugar con plena seguridad. Sin embargo, la transformación no se detuvo ahí: la expareja de Steisy ha querido aportar un estilo mucho más juvenil al lugar. Utilizando una grapadora y eligiendo una tela resistente en un color neutro, ha tapizado los somieres. Así, ha logrado transformar por completo algo anticuado y ajustarlo al nuevo estilo de la estancia.

Pablo ha comentado que todavía tiene algunos detalles por añadir en la habitación, pero enfatizó que lo más crucial ya se ha logrado: el bienestar y la alegría de su hija. El resultado es un ambiente cálido y protegido donde la niña podrá relajarse, jugar y sentirse cómoda. Asimismo, los colores neutros seleccionados para la tela brindan un aire más fresco y contemporáneo, logrando una transformación espectacular en comparación con el antes.

El vídeo ha recibido múltiples comentarios positivos en redes sociales con frases como: "Me encanta. Nos tienes que ir enseñando más cosas, para que pillemos ideas". Numerosos seguidores de Pablo han resaltado su creatividad al reaprovechar los materiales que ya tenía en la habitación y darles una nueva vida. Algunos han elogiado su compromiso y la manera en que ha conseguido cambiar por completo el dormitorio utilizando recursos simples pero eficaces.