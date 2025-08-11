Carlos Otero 11 AGO 2025 - 08:01h.

El participante de la séptima temporada de 'La Isla de las Tentaciones' organiza fiestas por toda Andalucía

El pasado sentimental de Marieta antes de su relación con Suso Álvarez

El anuncio de la boda de Suso Álvarez y Marieta nos tiene embargados. Desde que la pareja confirmase sus planes de pasar por el altar a través del emocionante vídeo de pedida del colaborador a su chica, todo lo relacionado con la pareja ha multiplicado su valor. Por eso hoy ponemos el foco en el ex más importante de la futura señora de Álvarez: Álex Girona, con el que participó en ‘La Isla de las Tentaciones’.

Álex y Marieta mantuvieron una relación apasionadísima que se prolongó durante más de un año. Empezaron en 2022 en calidad de amantes, ya que cada uno tenía pareja, y terminaron rompiendo definitivamente en 2024 tras no superar la prueba de fuego del reality de parejas de Telecinco. Desde entonces han mantenido una relación cordial pero cada uno ha tomado su camino.

Una empresa de eventos y fiestas

Mientras Marieta ha desarrollado una trayectoria vinculada a la televisión y a las redes sociales, Álex ha aprovechado el tirón mediático para apostar por nuevos desafíos profesionales. De esta manera, el de Elche ha puesto en marcha una empresa de organización de eventos llamada ‘Tonteo Club’ que monta fiestas con DJ e influencers por Andalucía.

Pillado paseando de la mano con la influencer Lucía Carmona

En el aspecto sentimental Girona podría estar descubriendo una nueva ilusión de la mano de una tiktoker llamada Lucía Carmona. Según desveló un televisivo periodista en sus redes sociales este mismo verano se les vio juntos paseando de la mano por las calles de Marbella. Además, ambos publicaron una fotografía en el mismo restaurante, pero sin indicar que estaban juntos.

Otras relaciones tras Marieta

Después de Marieta pero antes de este romance bomba Álex se ha dejado ver en compañía de otras mujeres vinculadas al universo de las ‘Tentaciones’. Hace dos meses se filtraron unas imágenes del joven besándose con Érika, tentadora de la octava edición que sedujo en el programa a Eros y a Álvaro. Previamente mantuvo una relación con Gabriella Hahlingag, actual pareja de Manuel González. Esta historia acabó en guerra absoluta y la tensión entre ambos pudo palparse hace unas semanas cuando coincidieron en el reality de Mediaset Infinity 'Los Vecinos de la Casa de Al Lado'

Deporte a todas horas

Pero no todo es trabajo y chicas en la vida de Álex Girona, las rutinas deportivas también ocupan gran parte de su tiempo según muestra en redes sociales. El joven ilicitano se ha puesto en manos de un entrenador personal y junto a él está trabajando su cuerpo para lograr la mejor versión de sí mismo. El esfuerzo parece que da sus resultados y son varias las fotografías de este verano en las que el ex de Marieta aparece más tonificado y musculado.

Otra de las pasiones de Álex es el motor y los coches de alta gama y es habitual que comparta imágenes con su comunidad en las que aparece conduciendo distintos vólidos. Las motos de agua también forman parte de su vida cotidiana y el pasado mes de junio publicaba unas imágenes en las que aparecía disfrutando de estos vehículos acuáticos en el Estrecho de Gibraltar.