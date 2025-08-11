La artista ha publicado en Instagram una foto de lo más inusual que ha recibido los elogios de sus seguidores

Así ha cambiado la vida de Amaia Montero un año después de su regreso musical: rumores, discreción y hoja de ruta

Hace ya más de un año que la cantante Amaia Montero volvía a subirse a un escenario. Fue de la mano de Karol G en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, donde interpretó junto a la artista colombiana el clásico de La Oreja de Van Gogh ‘Rosas’.

Desde ese momento, los rumores sobre una vuelta de la cantante a la banda no han dejado de sonar. A ello se sumó la inminente salida del grupo de Leire Martínez, la última vocalista de la formación donostiarra.

Sin embargo, Amaia ha estado especialmente ausente de las redes sociales. Por ello ha llamado la atención su última publicación en Instagram, que ha sido bien recibida entre su millón de seguidores.

En ella, la cantante muestra su lado más sensual, sin ropa, en la cama y tapándose con las sábanas. Junto a la fotografía, la artista ha escrito “No problem”, que ya acumula casi 30.000 ‘me gusta’.

En la publicación se pueden leer muchos comentarios de apoyo entre sus fans. “Nuestra reina del pop” o “Nuestra Ave Fénix” son algunas de las palabras que sus seguidores han brindado a la artista.

En los meses siguientes, la reaparición desató una avalancha de especulaciones: ¿volvería Amaia a encabezar La Oreja de Van Gogh tras la salida de Leire Martínez? Muchos lo esperaban, aunque la cantante dejó claro que su retorno sería en solitario.

En diciembre de 2024, anunció su regreso oficial a la música a través de Instagram, con una fotografía en blanco y negro y un mensaje cargado de esperanza: "Desde esta ventana te puedo ver... este 2025 vuelvo a la música". Pero todo cambió el pasado mes de abril, cuando la actriz Cayetana Guillén Cuervo afirmó -sin querer- que Amaia volvería al grupo LOVG. Un lapsus que haría que su relación con la artista cambiaria para siempre, dejando de seguirse incluso en las redes.

Desde entonces, Amaia se ha vuelto más discreta. Apenas sube contenido a sus cuentas oficiales ni se deja ver. Se encuentra en pleno progreso emocional y con la mirada en nuevos proyectos. Aunque aún no ha confirmado disco ni gira, sí ha asegurado que su vuelta será "relativamente pronto" y que su intención es retomar su música lo antes posible.