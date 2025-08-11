Equipo mtmad 11 AGO 2025 - 17:22h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' se sincera sobre los inconvenientes que está encontrado en la mudanza de Miguel Martínez a su casa

Bayan Al Masri compara su relación con Miguel Martínez con sus anteriores parejas

Bayan Al Masri regresa una semana más a ‘Yo primero’, su canal de mtmad en Mediaset Infinity, para dar una importante noticia sobre su relación con Miguel Martínez . La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ se sincera con sus seguidores y desvela que a pesar del poco tiempo que llevan juntos, Miguel se traslada a su casa. Después de anunciarlo, la influencer cuenta el problema ante la inminente mudanza de su novio. A pesar de encontrarse en un punto tan bonito y especial junto a su pareja, la de Mallorca también está encontrándose con algunos inconvenientes por la rapidez en sus decisiones.

Después de romper su silencio sobre su nueva relación tras ser pillados juntos, la creadora de contenido confirmó su romance con Miguel dejando con la boca abierta a todos sus seguidores. Una vez más, la exconcursante de 'Los vecinos de la casa de al lado' sorprende a todos anunciando la mudanza de su novio a su casa. No todo podía ser un camino de rosas, y es que esta repentina decisión de la pareja viene con algunos problemas. “Estoy agobiada”, confiesa Bayan.

La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ y su novio, aunque están muy felices juntos, también deben enfrentarse a las dificultades que acarrea la convivencia. “Nos estamos adaptando”, se sincera la de Mallorca. Ambos se sientan frente a la cámara para hablar sin tapujos sobre el traslado de Miguel a Palma de Mallorca y cómo están afrontanto tantos cambios repentinos. ¡No te pierdas sus declaraciones, en Mediaset Infinity!

Bayan Al Masri desvela cómo han gestionado la mudanza de Miguel Martínez a su casa

Una mudanza siempre es engorrosa y más en circunstancias tan inmediatas. La parejita está tratando de organizarlo todo de la mejor manera posible, pero siempre hay piedras en el camino con las que chocarse. La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ lleva consigo a sus seguidores, mostrándoles los espacios de la casa que comparte junto a su novio y cómo están enfrentándose al caos de una mudanza tan repentina.

Bayan Al Masri vuelve una semana más a su canal, 'Yo primero', esta vez acompañada de un invitado muy especial: su novio, Miguel Martínez. Los dos se sientan frente a la cámara para hablar del gran paso que han dado en su relación ante la mudanza de él a la casa de la influencer. La exparticipante de ‘LIDLT’ se abre una vez más con sus seguidores, se defiende ante las críticas por su relación con Miguel y compara su relación con otras relaciones de su pasado. ¡Entérate de todo dando play al vídeo!