Ana Carrillo 11 AGO 2025 - 09:30h.

La compañera de Aurah Ruiz ha anunciado, junto a su marido y padre de sus tres hijos, cambios profesionales y personales

La casa de Blanca Manchón, de 'Supervivientes': chalé de dos plantas con gimnasio y jardín con porche

Blanca Manchón, atleta profesional y dos veces campeona del mundo en vela, participó en 'Supervivientes 2024', donde abrió su corazón y dejó que el gran público la conociera: así se supo que estaba casada en segundas nupcias con el también deportista Manuel Halcón y que juntos son padres de tres hijos: Noah, que tiene ocho años, y los mellizos Enzo y Kai, de dos añitos.

Su marido fue su defensor en plató y su mejor apoyo en las redes sociales, donde comentó que casarse con ella había sido la mejor decisión de su vida. Tras su periplo por los Cayos Cochinos, fue él quien la estaba esperando para regresar juntos a su casa en Cádiz, donde les esperaban sus tres 'dragones', que es como llaman a sus hijos en @padresdedragones, una cuenta de Instagram en la que hablan de su rol como padres de familia numerosa.

Desde que saliera del reality hace poco más de un año, la compañera de Aurah Ruiz ha seguido centrada en su familia y en sus proyectos profesionales. En su perfil personal de Instagram ha ido mostrando sus planes en familia, ha subido fotos de sus hijos para enseñarle a sus seguidores cómo van creciendo... Y ahora ha querido compartir su alegría porque se ha embarcado, junto a su marido, en tres obras cruciales para ellos: están reformando su gimnasio en Castelar, preparan la apertura de otro centro y han dado comienzo a la construcción de "una casa nueva para la familia numerosa que llegó sin aviso".

"Sí, son tres obras a la vez. Y por raro que parezca… ¡lo estoy disfrutando! El deporte me ha enseñado a gestionar el caos, a respirar en la presión… ¡Y lo más gratificante es que me siento súper agradecida de todas las personas que me he encontrado en este camino! Y lo mejor es que esto solo acaba de empezar. Y ver crecer también a mi Manuel, que se lo ha currado durante años para conseguir todo lo que le viene, ¡te lo mereces!", ha escrito la atleta junto a una instantánea en la que posa sonriente junto a su compañero de vida para anunciar su "nueva etapa".

Dos de sus compañeros de 'Supervivientes 2024', Javier Ungría y Arkano, han mostrado su alegría por la noticia, como también lo ha hecho Verdeliss, que ha comentado que está deseando ver las "cositas de deco". "¡Ahí ando liada! Todo lo que me gusta es igual a lo más caro, ¡no falla! ¡Pero quedará precioso!", le ha contestado Blanca Manchón.