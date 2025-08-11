Equipo mtmad 11 AGO 2025 - 15:29h.

La ganadora de 'Los vecinos de la casa de al lado' se muestra muy nerviosa antes de su operación de pecho y los médicos tienen que calmarla

Maica Benedicto desvela su mayor miedo ante su inminente mudanza a Madrid

Compartir







Maica Benedicto, finalmente, ha tomado la decisión de acabar con uno de sus mayores complejos, a pesar de sus miedos ante el proceso. La de Murcia se ha sometido a un aumento de pecho y ha compartido todos los detalles del proceso con sus seguidores. La ganadora de 'Los vecinos de la casa de al lado', muy nerviosa en el quirófano minutos antes de su operación, se sincera sobre el ataque de pánico que sufrió antes de realizarse la intervención. Una vez más, la influencer comparte un importante paso en 'Obvio microbio', su canal disponible en Mediaset Infinity, y lo cuenta todo.

Maica ha querido que sus seguidores le acompañen en todo el proceso de su operación de pecho, al igual que hizo con su segunda rinoplastia . Entrando en el quirófano seguida de la cámara, la influencer comparte cada momento de su intervención. Al acompañar a la exconcursante de ‘Gran Hermano’ en este importante paso para ella, se puede apreciar su inquietud hasta el punto de que los médicos han tenido que calmarla antes de iniciar el proceso. “Me da mucha aprensión”, comienza explicando la murciana antes de que la trasladen hacia el quirófano.

PUEDE INTERESARTE Maica Benedicto enseña el impresionante coche de lujo que se ha comprado

Un poco mareada, la creadora de contenido desvela cómo se encuentra escasos minutos antes de someterse a su aumento de pecho: “Me han entrado los 7 males, como me entran siempre”. La ganadora de ‘Los vecinos de la casa de al lado’ ya ha hablado, en numerosas ocasiones, de su lado más hipocondríaco, algo que no le ha ayudado mucho en los momentos previos a su intervención. ¡No te pierdas sus declaraciones!

Maica Benedicto se sincera sobre su decisión de aumentarse el pecho

PUEDE INTERESARTE Maica Benedicto se defiende de las críticas tras cargar contra Albert Barranco

La creadora de contenido, en un arrebato de sinceridad previo a la intervención, ha hablado de la decisión que ha tomado sobre aumentar su pecho. Con la operación, la murciana está acabando, por fin, con uno de sus complejos. Sin embargo, le ha costado mucho dar el paso. “Nunca puedes decir nunca”, confirma la que fuera concursante de ‘Gran Hermano DÚO’ escasos segundos antes de entrar en el quirófano. ¡Entérate de todo, en Mediaset Infinity!

Maica Benedicto vuelve con un nuevo capítulo de ‘Obvio microbio’ para mostrar al completo el proceso de su operación de pecho. La ganadora de ‘Los vecinos de la casa de al lado’ lleva la cámara en todo momento y muestra, en primicia, el resultado de su intervención. Además de sincerarse sobre sus nervios minutos antes de entrar en quirófano, la influencer también desvela la ansiedad que ha sentido al tomar la decisión y explica las pautas que debe seguir para una buena recuperación. ¡Descúbrelo dando play al vídeo!