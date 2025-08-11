Equipo mtmad 11 AGO 2025 - 09:00h.

La exconcursante de 'Supervivientes' habla entusiasmada sobre 'El loco amor', el nuevo reality de Mediaset Infinity del que formará parte

Oriana Marzoli regresa a su canal, ‘Algo pasa con Oriana’, con una emocionante noticia que dar: la exconcursante de ‘Supervivientes’ será colaboradora estrella de ‘El loco amor’, el nuevo dating show que llegará muy pronto a Mediaset Infinity presentado por Sebastián Gallego . La influencer, muy ilusionada por su nuevo proyecto profesional en televisión, llega dispuesta a desvelar todos los detalles sobre la nueva aventura que está a punto de comenzar.

La extronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ no puede evitar contener su emoción ante el nuevo reto profesional que le espera. Oriana ha confesado ser una ‘friki fan’ de las historias de amor, así lo recordaba tras regresar al plató que le dio a conocer en medio de enrevesadas tramas románticas . “Me voy a empapar hasta el fondo”, asegura la influencer. La futura colaboradora estrella de ‘El loco amor’ está totalmente entusiasmada por este nuevo dating show del que va a formar parte, con ganas de dar todo lo que pueda ofrecer y más.

Oriana comparte frente a la cámara las ganas que tiene de que ‘El loco amor’ empiece cuanto antes. Ha desvelado jugosos detalles y en qué consistirá el dating show. La exconcursante de ‘Supervivientes’ confirma a sus seguidores que los sentimientos reales serán protagonistas en el formato, con encuentros cara a cara entre los participantes. La de Venezuela habla del nuevo reality de Mediaset Infinity, visualizándose ya como colaboradora estrella del programa. ¡Entérate de todo dando play al vídeo!

Oriana Marzoli habla de su papel en el nuevo dating show de Mediaset Infinity, ‘El loco amor’

Tras proclamarse una gran fan del amor, Oriana Marzoli confiesa su ilusión ante la oportunidad de ser colaboradora estrella de ‘El loco amor’. La influencer ha sido protagonista durante su extensa carrera televisiva de muchos romances dentro del foco mediático. Parece que el destino de la extronista de ‘MyHyV’ la estuviera llevando a formar parte de un nuevo y emocionante dating show. “Quién mejor que yo para opinar sobre esto”, declara la de Venezuela con seguridad.

Oriana Marzoli ya está dejando todo a punto para embarcarse en un nuevo proyecto televisivo lleno de historias reales, sorpresas y emociones a flor de piel. La creadora de contenido habla con todo lujo de detalle sobre el formato, la ilusión que siente por formar parte de él y sobre cómo apuntarse al casting. ¡‘El loco amor’ está a punto de llegar a Mediaset Infinity!