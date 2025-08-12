Álex Adrover comunica una mala noticia dos meses después de su lesión

Rocío Molina Madrid, 12 AGO 2025 - 10:03h.

El exconcursante de 'Supervivientes 2025' ha contado las últimas novedades de su rodilla en su proceso de rehabilitación: el diagnóstico que ha recibido

Álex Adrover y el secreto de su sorprendente rutina facial diaria: ''Qué bien sienta''

Compartir







Álex Adrover ha informado de una mala noticia al actualizar su estado de salud. El que fuera concursante de 'Supervivientes 2025' y que se vio obligado a abandonar el concurso por una lesión (luxación de rótula) ha contado cómo avanza su recuperación. Frente a todos los esfuerzos que él está poniendo de su mano, su rodilla "no está al cien por cien" y no se descartan otras opciones médicas para lograr su deseada alta.

El marido de Patry Montero ha hecho todo lo posible desde hace dos meses para recuperarse de su lesión. No será por falta de implicación, tal como él mismo ha mostrado en un vídeo de las que son sus nuevas rutinas tras salir de 'Supervivientes'. Sin embargo, Álex Adrover no ha recibido buenas noticias.

"Han pasado 2 meses desde aquel desafortunado accidente. Una luxación de rótula durante una de las pruebas más duras de 'Supervivientes 2025'. Una prueba que no sé si voy a recordar más por el dolor o por lo que me marcó��… porque creo que fue a partes iguales", ha comenzado diciendo.

El actor ha hecho partícipes a sus seguidores de cómo está siendo su rehabilitación y los progresos que ha obtenido tras ya no llevar desde hace un mes la rodillera. Con optimismo trata de ver su recuperación total, aunque ahora mismo eso es una opción que todavía se ve muy lejana. "Probablemente queda aún camino por recorrer y no se descarta que haya que intervenir", ha confesado.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Pero no es algo triste o este contratiempo lo que quiere Álex Adrover que quede de su mensaje. El exconcursante de 'Supervivientes' tiene claro que el tiempo, su constancia y sus ganas de estar bien serán fundamentales para llegar al cien por cien. "Lo que sí tengo clarísimo es que nadie va a pararme. Porque tengo unas ganas inmensas de volver a ser yo, y de recuperar mi rodilla", ha manifestado.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Ante este mensaje con el que ha actualizado su estado de salud dos meses después de la lesión, Álex Adrover se ha encontrado con mucho apoyo y cariño por parte de sus seguidores. Especialmente ha destacado un mensaje que ha recibido de su mujer, Patricia Montero.

El mensaje de ánimo de Patricia Montero a Álex Adrover

"Qué orgullo tan grande sentimos de ti Álex Adrover. Por cómo mantienes la calma, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Por no rendirte, por seguir, por levantarte cada día con ganas. Esa constancia tuya inspira. Te queremos con locura, papi", le ha escrito animando en su recuperación.

Desde que el actor, también protagonista de 'Yo soy Bea' junto a Patricia Montero cruzaron sus vidas en esta serie, la pareja no se ha separado más. De eso han pasado ya 17 años y es habitual verles demostrándose su amor y apoyo en público a través de sus redes.