El exsuperviviente sorprende en sus redes al revelar su secreto matutino

Tras pasar más de 80 días enfrentándose a las duras condiciones de 'Supervivientes' y habiendo perdido 20 kilos, Álex Adrover se está cuidando muchísimo y ha dejado a sus seguidores boquiabiertos al revelar un método poco común pero efectivo para el cuidado tanto físico como mental.

En sus últimas stories de Instagram, el marido de Patricia Montero ha compartido su rutina facial mañanera que consiste en meter la cara en un cubo lleno de agua helada: ''A ello voy, no más de 15 o 20 segundos y para dentro'', comenta antes de sumergir la cara en el agua.

''Qué bien sienta'', explica el actor tras llevar a cabo su rutina facial y revela que lejos de las cremas y tratamientos tradicionales, esta práctica le ayuda a reducir la inflamación, regular el sistema nervioso, mejorar el estrés y mucho más.

Esta técnica no es completamente nueva y son muchas los famosos como Georgina Rodríguez los que la llevan a cabo para obtener los beneficios de ello porque, según varios expertos, aplicar frío en la piel resulta ideal para "descongestionar, calmar e incluso reducir las rojeces".

Aunque también hay que tener en cuenta que esta práctica podría provocar quemaduras o ampollas en el rostro, por ello se recomienda que el truco siempre se haga de manera controlada para que no resulte contraproducente para la piel.