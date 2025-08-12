Juliana Pantoja intenta explicar por qué ha decidido sacar a la luz sus vídeos con el exportero del Real Madrid

Juliana Pantoja, la ‘amiga’ colombiana de Iker Casillas, ha dado una entrevista en directo en ‘Vamos a ver’. Ha querido aclarar que ha sacado a la luz sus vídeos con el exfutbolista para aclarar qué pasó entre ellos y para demostrar que es real. “No es que yo esté despechada ni que estemos peleándonos por el papel de novia”, ha añadido.

La entrevistada ha explicado que “ha estado en shock” por todo lo que ha escuchado que Casillas ha dicho de ella y “lo que manda a los periodistas decir”. “Para mí es súper fuerte, he notado que me ha hecho gaslight hasta el punto de que yo dudo de qué es real”, ha dicho.

Además, aunque ha insistido en que no llegaron a tener relaciones íntimas porque ella no quiso, sí que se tenían mucho cariño. “Yo le quería mucho y él también me quería mucho. Fue muy bonito lo que nosotros vivimos” ha señalado. También ha reconocido que, después nde tres años de conversaciones y de un viaje juntos, sí que llegó a ilusionarse con Casillas.

El mensaje de Juliana Pantoja a Iker Casillas: "Desechas a las personas cuando ya no te sirven"

Pero ahora la situación es muy diferente y ha arremetido duramente contra el exfutbolista: “Todo tiene que controlarlo. Tienes que tener una responsabilidad afectiva (…) Iker, no les puedes pagar mal a las personas que te pagaron muy bien en la vida. Desechas a las personas cuando ya no te sirven”.

A la pregunta de por qué sigue sacando cosas del portero y cuál es su intención al conceder estas entrevistas, ha dicho: “La semana pasada hablé con mi psicóloga y me dijo que me merecía un cierre digno. Y para mí esto es un cierre digno”.