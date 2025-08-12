El padre de Carmen está en coma inducido tras haberle sido suministrado un sedante

Carmen denuncia que su padre se quedó en coma tras sufrir una fractura de tobillo: “Le administraron un sedante y acabó en parada cardiorrespiratoria”

Compartir







Anabel Pantoja comparte en sus redes sociales sus alegrías y también sus dramas. Pero ayer fue un paso más allá y mostró cómo le afectó una de las historias que se emitieron en ‘Vamos a ver’. En concreto, la entrevista que Alfonso Egea le hizo a Carmen Haro, una joven cuyo padre está en coma inducido tras haber sufrido una fractura de tobillo.

Carmen contó en el programa la durísima situación que ella y su familia están viviendo. Tras un día de senderismo, Pedro sufrió una fractura de tobillo y fue evacuado por los servicios de emergencia. Pero en ese intervalo parece que le suministraron un sedante que le acabó provocando una parada cardiorrespiratoria. Ahora está en coma inducido.

Carmen pidió que se investigaran los hechos y también que su padre sea tratado como se merece en el hospital. Según relató, como no mejoraba le pasaron de la UCI a planta, donde las atenciones no son constantes y más de una vez tanto ella como su madre han tenido que dar la voz de alarma porque su padre estaba empeorando.

Anabel Pantoja: “Que todos los médicos pongan sus conocimientos para salvar a ese hombre”

Anabel publicó un vídeo en sus redes sociales reaccionando a la noticia y no pudo evitar romper a llorar ante su dureza. “Me parece tan injusto lo que está pasando esa familia… La chiquita esta, Carmen Haro, tiene en coma a su padre por una torcedura de tobillo. En el traslado, sea como sea lo sedaron y ahora está en coma inducido. ¿Por una torcedura de tobillo? ¿Pero dónde vamos a llegar?”, decía.

Además, acompañó el vídeo con el siguiente texto, pidiendo ayuda para salvar a Pedro: “Una persona no se puede morir por una torcedura de tobillo. Qué injusto. Que todos los médicos de ese hospital pongan todos los conocimientos e interés para salvar a ese hombre, por Dios”.