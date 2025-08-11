La figurante le acusó de no ofrecerle ni agua durante la grabación de su último videoclip

Una de las figurantes del último videoclip de Kiko Rivera señala al DJ: "No trataba igual a todas las chicas"

Kiko Rivera no se calla. El DJ ha respondido a las críticas que una de las figurantes que aparece en su último videoclip ha hecho en televisión, acusándole de no haber sido tratada de la mejor manera durante el rodaje. Luz María Escalera se sentó en ‘Fiesta’ para decir que, a pesar de ser julio, estar en Sevilla y hacer un calor insoportable “no nos dieron ni agua”. También aseguró que el hijo de Isabel Pantoja hacía más caso a otras dos chicas que a su grupo y que, cuando se mareó, su novio tuvo que ir a por un paquete de galletas que tenía en el coche.

El DJ ha reaccionado a todas estas acusaciones y ha sido de lo más contundente. Ha negado que existiese un trato desigual entre las 50 personas que participaron en la grabación y ha asegurado de que tenían a su disposición tanto comida como bebida.

“No suelo perder el tiempo en dar importancia a cosas que no la merecen. Pero viendo cómo se ha distorsionado la realidad, me veo en la obligación de aclararlo”, ha comenzado. Y luego ha añadido: “El problema aquí no es la comida ni la bebida…es la clase. Y esa, cuando no se tiene, ni la mejor barbacoa del mundo la arregla”.

Kiko Rivera, a la figurante: "Hay personas con la lengua larguísima para criticar"

Y ha aludido a las palabras de la figurante directamente: “Ni soy camarero ni mucho menos el camarero personal de nadie. Llama la atención como hay personas con la lengua larguísima para criticar, pero con los brazos demasiado cortos para alcanzar una Coca Cola o acercarse a por un plato”.

Ha terminado diciendo que para el próximo proyecto que tenga que hacer solo recurrirá a personas que aporten no “a quien venga a buscar protagonismo inventando cuentos”.

Tras ver su respuesta, Adriana Dorronsoro ha reflexionado sobre todas las personas que han traicionado a Kiko Rivera a lo largo de su vida, a lo que Omar Suárez ha respondido: “No beatifiquemos a Kiko”, aludiendo a que él también traicionó a su madre. Marta López reaccionó a estas palabras y defendió al DJ: “Este chico tenía una herencia que le ha dejado su padre y que no ha visto. (…) Me parece la peor de las traiciones”.