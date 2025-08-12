Carmen Borrego responde a las declaraciones de su sobrina en 'Vamos a ver'

Alejandra Rubio responde a la pulla de su tía Carmen Borrego: "Siempre soy yo la mala de la película"

Tras unos comentarios de Alejandra Rubio sobre la portada de 'Lecturas' que protagonizó Carmen Borrego luciendo bañador, la tensión entre tía y sobrina se encuentra cada vez más al límite. Tras el comentario de Alejandra sobre la portada de su tía, Carmen le contestaba: "Aquí hablamos todos de todos".

Tras varios días de intercambio casi diario de opiniones, Alejandra Rubio afirmaba ayer, en el plató de 'Vamos a ver': "Siempre soy yo la mala de la película", dejando entrever que, a su juicio, su primo se estaría victimizando.

Hoy, Carmen Borrego ha respondido en directo a las palabras de su sobrina. En primer lugar, ha querido dejar claro que no existe tensión personal entre ellas: "Yo hablo de lo que siento y de lo que vivo. Yo fuera de un plató no tengo ningún problema con Alejandra, si queréis me lo invento. Si yo llamo ahora mismo a Alejandra para cualquier cosa, Alejandra me va a coger el teléfono. Si mi hermana organiza una comida en su casa y está Alejandra, yo iré sin ningún tipo de problema e igual Alejandra. A eso me refiero con que no existe ningún problema fuera", aseguró.

Carmen Borrego: "Yo respeto sus sentimientos, pero no los comparto"

Sobre la sensación de Alejandra de ser “la bruja” de la historia, Carmen fue clara: "El problema yo creo que es que ella tiene un sentimiento de que es la bruja, yo respeto sus sentimientos, pero no los comparto. No es cuestión de ser bruja o no ser bruja, es cuestión de ser más prudente. Creo que mi hijo lo único que ha dicho es ‘me gustaría tener una relación con mi prima y conocer a su hijo’. Me da la sensación de que aquello que dicen muchas veces los demás, ahora estoy yo empezando a creerme que José María y yo somos menos. Pero mi hijo y yo no nos consideramos ni menos ni más en la familia".

Además, Borrego mostró su incomprensión ante la desconfianza de Alejandra hacia su hijo: "No tiene motivos para decir que no se fía de José porque yo no he visto nunca a José ir contra su prima, ni hablando de la vida de su prima o de su pareja e hijo".