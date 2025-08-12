Anita Williams se pronuncia sobre la posibilidad de que Montoya tenga novia

Ana Carrillo 12 AGO 2025 - 09:00h.

La exparticipante de 'Supervivientes' y 'La isla de las tentaciones' ha reaccionado a la posibilidad de que Montoya tenga nueva novia

Anita Williams enseña la cara de su hijo por primera vez y sus seguidores señalan su parecido: "Un mini tú"

Anita Williams y Montoya vivieron una relación muy intensa, en la que fantasearon con construir una familia juntos, que se rompió en su paso por la octava edición de 'La isla de las tentaciones'. Durante su estancia en los Cayos Cochinos como concursantes de 'Supervivientes 2025' limaron asperezas y hasta mantuvieron relaciones sexuales, aunque decidieron quedar como amigos, aunque su buen rollo saltó por los aires en el primer debate final, cuando la catalana aseguró que habían mantenido relaciones en Playa Misterio, al comienzo de la aventura.

Al de Utrera no le sentó nada bien que su exnovia diera esa información que calificó como falsa y la bloqueó en WhatsApp. Desde entonces no han vuelto a tener contacto. En las apariciones televisivas que ha hecho la catalana de ahí en adelante ha asegurado que sigue enamorada de él. La última vez que hizo esa afirmación en un plató de televisión fue el pasado 21 de julio cuando acudió como invitada al Club Social de 'Vamos a ver'.

Dos semanas después de aquellas declaraciones, Anita ha compartido un post en TikTok que acumula un millón y medio de visualizaciones en el que asegura que su sueño es tener una hija y llamarle Triana. Sus seguidores han recordado que en alguna ocasión ambos comentaron que eran su nombre de niña favorito y que habían fantaseado con tener una hija en común llamada así que se uniera a la familia que habían formado junto a Thiago, el hijo de cuatro años que ella tiene de una relación anterior.

Pero no todos los comentarios han sido nostálgicos acerca de su relación, sino que también ha habido uno que ha señalado que Montoya ya habría encontrado de nuevo el amor y tendría una nueva novia - el de Utrera no ha anunciado tener pareja y esto es solo un rumor que corre por las redes sociales, pero que le han trasladado a la catalana. "Montoya no la quiere ni en pintura, está con una chica que le da 100 vueltas", ha escrito un usuario de TikTok al que la influencer ha contestado: "¡Me alegro por él! ¡Que haga lo que le haga feliz!".

Un comentario con el que deja claro que su deseo es que su expareja sea feliz; aunque en otro comentario ha mostrado que está cansada de que los fans de Montoya le llenen de mensajes sus publicaciones al darle 'me gusta' y escribir "literal" como respuesta al siguiente comentario de una de sus seguidoras: "Qué pesados los frikifans de Montoya, estáis más pendientes de Anita que de él".

Por otra parte, hace tan solo unos días, la amiga de Alba Rodríguez aclaró que ella no está saliendo con nadie y que el único hombre que ocupa su corazón es su hijo Thiago, con el que está disfrutando al máximo sus vacaciones de verano.