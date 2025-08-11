Ana Carrillo 11 AGO 2025 - 15:05h.

La exparticipante de 'Supervivientes' y 'La isla de las tentaciones' ha despixelado la cara de su hijo Thiago

Durante su participación en 'Supervivientes', Anita Williams repitió en muchas ocasiones que el motor de su vida es su hijo Thiago, fruto de una relación anterior a la que mantuvo con Montoya. El niño tiene cuatro años y hasta ahora la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' había optado por mantener su rostro oculto en las publicaciones que subía a las redes sociales con él, pero ahora ha decidido despixelarlo y enseñar su cara.

Una decisión que ha llegado durante un viaje que han hecho juntos a Mallorca en sus vacaciones estivales. Juntos han estado visitando calas y un acuario porque, tal y como cuenta la catalana, al pequeño le encantan los delfines y quería cumplir su sueño de nadar con ellos. En los dos posts que ha compartido en Instagram resumiendo estos planes veraniegos, no ha tapado con un emoji la cara de su hijo, como sí hacía anteriormente en publicaciones en las que solo mostraba cómo habla el niño.

Sus seguidores han percibido el cambio en sus publicaciones y han señalado el gran parecido que encuentran entre madre e hijo, por lo que la zona de comentarios de su último post se ha llenado de mensajes en los que le dicen a la amiga de Alba Rodríguez que su hijo se parece mucho a ella: "Es clavado a ti, guapísimo", "Es igualito a ti", "Se parece a ti mucho", "Sois igual de bonitos". Una de las personas que se lo ha dicho ha sido Fani Carbajo, también conocida por participar en 'La isla de las tentaciones', que le ha escrito: "Madre mía, es un mini tú".

La influencer le ha reconocido a la ex de Christofer Guzmán que sí que se encuentra un gran parecido con Thiago, que por el momento es su único hijo pero que a ella no le gustaría que fuera el último, ya que le ha confesado recientemente a sus seguidores vía TikTok que le haría mucha ilusión tener una hija y llamarle Triana porque le parece "un nombre precioso". Ha dejado claro que es "muy feliz junto a su príncipe", que es su hijo, pero que su deseo sería "tener una princesa" para darle una hermanita a Thiago.