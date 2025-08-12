Carla Flila enseña su encía ensangrentada tras una intervención por una negligencia médica

Rocío Molina Madrid, 12 AGO 2025 - 18:03h.

La influencer y tiktoker se ha sometido a una intervención necesaria derivada de una negligencia médica

Carla Flila se ha sometido a una cirugía que llevaba meses posponiendo y que ha sido necesaria tras una negligencia médica. La influencer, que lleva tiempo separada de Nagore Robles, ha acudido a su clínica dental de confianza en Valencia para arreglar un problema derivado de sus carillas mal puestas. La tiktoker ha enseñado sus encías ensangrentadas tras hacerle una limpieza exhaustiva por dentro.

Después de volver de Gran Canaria, en un viaje reparador que ha hecho en familia, Carla Flila se ha enfrentado a una cita que le daba miedo y que llevaba un tiempo atrasando. Esta cuenta pendiente es lo primero que ha enseñado la influencer después de una buena desconexión en familia. La noticia de que ella y Nagore Robles podrían haber roto tras casi tres años de noviazgo, según indican en su podcast de Laura Fa y Lorena Vázquez, ha hecho que la tiktoker estuviera anteriormente ausente de sus redes hasta esta nueva aparición con un motivo concreto.

La creadora de contenido ha querido lanzar un mensaje a raíz del problema que ha sufrido ella y que ha terminado en esta cirugía que ella tanto temía. Carla Flila ha destacado lo importante que es escoger un sitio de confianza a la hora de hacerse cualquier retoque estético y, en concreto relacionado con su caso, con una clínica dental. El acudir hace años a otro centro le ha salido caro a la influencer.

"Mis carillas estaban mal hechas y eso me provocaba una inflamación constante por más que me lavase o me cuidara los dientes. A todos los que estáis pensando en poneros carillas, hacedlo siempre en un sitio de confianza porque sino con los años, pasa lo que pasa", ha dicho aludiendo a su propia mala experiencia.

Con total naturalidad, Carla Flila ha mostrado a cámara su encía ensangrentada tras la intervención. Aunque la imagen resulta aparatosa, la influencer ha tranquilizado a sus seguidores diciendo que esto forma parte del proceso para recuperar la salud de su encía y que es el resultado también de la limpieza y de la sutura con puntos que le han hecho.

Su objetivo a corto plazo es que su encía sane por completo para poder quitarse definitivamente esas carillas que lleva con ella desde hace cinco años, pero que tiene claro que quiere quitarse porque no se las pusieron originariamente bien. Algo que va a solucionar poco a poco. Ya ha dado el primer paso, tal como ha anunciado.