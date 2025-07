Nagore Robles, tras salir a la luz su supuesta crisis con Carla Flila: "Las personas son etapas"

Silvia Herreros 29 JUL 2025 - 12:04h.

La exconcursante de 'GH' reflexiona sobre las relaciones mientras las redes teorizan sobre una posible crisis con Carla Flila

Nagore Robles y Carla Flila comparten la primera foto besándose durante el Orgullo LGTBIQ+

Nagore Robles y Carla Flila podrían no estar atravesando su mejor momento como pareja. La presentadora y la influencer llevan tiempo sin dejarse ver juntas, algo que ha hecho saltar todas las alarmas y ha desatado los rumores de crisis entre sus seguidores.

Algo cuando menos inesperado, pues hace solo unos días, con motivo de las celebraciones del Orgullo LGTBIQ+, la pareja compartía la imagen del beso más esperado.

Según su entorno, Nagore y Carla estarían en crisis. Así lo afirrna el periodista Javier de Hoyos tras haberse puesto en contacto con "una persona muy cercana a ambas". Esta persona niega que Nagore y Carla hayan roto pero "que estén atravesando una crisis eso sí puede ser".

Un story de Carla Flila comunicando que quiere "estar sola" y que en estos momentos necesita "tiempo" para ella misma, ha avivado las especulaciones. "Después de varios días de viajes por trabajo, eventos y mucha gente, solo me apetece estar sola. Esta semana tenía que ir al Arenal Sond, pero he decidido quedarme conmigo. Me voy a dedicar tiempo, hacer mucho deporte y priorizar lo que ahora mismo más necesito", ha escrito.

Por el momento ninguna de las dos ha querido confirmar ni desmentir estos rumores. Sin embargo, hace apenas unos minutos, la ex de Sandra Barneda ha compartido a través de sus historias una reflexión sobre las relaciones de pareja que llama mucho la atención.

"Si se acaba no pasa nada. Las personas son etapas en esta vida", dice mientras debate en su podcast con Germán González y la psicóloga Silvia Llop sobre el duelo tras una ruptura.

"Cuando tú has sanado puedes conocer gente estupenda. Si no, volverás a tener una relación de mierda. Pero hay mucha gente fabulosa en el mundo", le dice la presentadora del nuevo reality de Infinity vinculado al casting de 'Gran Hermano' a Germán tras dar su opinión sobre el amor.

"Yo agradezco a cada persona que haya pasado por mi vida, incluso a las más mierdosas. Pero es verdad. Incluso hasta las peores que han pasado por mi vida lo agradezco", asegura.

"Yo me veo desde entonces y entiendo por qué Nagore estaba en esa relación y por qué se marchó", añade con retrospectiva la exconcursante de 'GH 11'. "Y entonces, mejoré en la siguiente relación para no permitir lo que permitía entonces. Pero también agradezco porque esta persona me enseñó lo que yo no quería", continúa mientras recuerda sus relaciones pasadas.

"La Nagore de ahora, con 42 años" es muy distinta a la de antes. Gracias a esos fracasos amorosos ahora sabe qué es lo que quiere y lo que no. Antes "no tenía esas herramientas, no se quería tanto y no creía en un amor sano. Porque todo lo que yo tenía como referencia en mi entorno, familia, amigos, etc. era todo horrible. Pero si tú te asomas un poco y ves que hay relaciones que no son tan horribles, tienes que creer que hay un amor así. Pero tendrás que buscar relaciones que resuenen con lo que tú llevas dentro".