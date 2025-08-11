La hija de Terelu Campos se ha defendido de las críticas y ha asegurado que no se "puede fiar de nadie"

Carmen Borrego lanza una pulla a su sobrina, Alejandra Rubio: "Ella también dice lo que quiere de mí"

Tras unos comentarios de Alejandra Rubio sobre la portada de 'Lecturas' que protagonizó Carmen Borrego luciendo bañador, la tensión entre tía y sobrina se encuentra cada vez más al límite. La hija de Terelu Campos aseguraba que ella "por ahora" no haría una portada diciendo "a Carmen Borrego le sobra todo el mundo".

Rubio aludía así al comentario que decía su tía en esa misma revista. Después de esa "pulla", la menor de las Campos respondía muy tajante a su sobrina en 'Vamos a ver': "Ella también dice lo que quiere de mí". Carmen matizaba en el programa que "aquí hablamos todos de todos".

Tras esto, Alejandra ha podido responder de nuevo a las declaraciones de su tía tras lanzarle ese "dardo", pero no ha querido crear más crispación sobre ese asunto. Sin embargo, no ha podido contenerse y ha hablado sobre que su primo José María y su hijo todavía no se conocen.

Carmen Borrego criticaba que Alejandra y José María todavía no se habían reencontrado y eso ha provocado que Rubio esté desconfiada: "Tengo la sensación de que no me puedo fiar de nadie". La pareja de Carlo Costanzia ha manifestado que no quiere hablar nada sobre su bebé.

"No me apetece un tema que tenga que ver con mi hijo", ha explicado la colaboradora. La nieta de María Teresa Campos le ha reprochado a Marta López que alguien de su entorno fue la que le había dicho en su día el sexo del bebé antes de que se hiciera pública la noticia. "Es a mí lo que me preocupa", ha dicho Rubio.

Tras esto, ha dejado claro que se lleva bien con José María Almoguera, aunque no tengan una relación habitual entre primos. "Al final siempre soy yo la mala de la película. Todo se está haciendo una bola enorme", ha expresado la tertuliana.