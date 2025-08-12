Equipo mtmad 12 AGO 2025 - 12:10h.

El exconcursante de 'Gran Hermano' comparte un rincón muy especial de su hogar: la habitación de su hijo

Edi Insua y Violeta Crespo viven un reencuentro de lo más especial con sus excompañeros de reality y amigos, Laura Galera y Ruvens, en el que abren las puertas de su casa . La parejita regresa a un nuevo capítulo de ‘#Violedi’, disponible en Mediaset Infinity y enseñan la habitación del hijo del gallego. En este punto de su relación que tanta ilusión les hace, los que fueran concursantes de ‘Gran Hermano’ llegan para contarlo todo sobre su hogar en común.

El de Finisterre siempre ha hablado de su hijo como la persona más importante de su vida. Por eso mismo, era tan importante para el influencer el primer encuentro entre su novia y su pequeño y que todo saliera bien entre ellos. Ahora que dos personas tan especiales para Edi se conocen y la pareja ha dado el paso de vivir juntos, el exconcursante de ‘Gran Hermano’ ha enseñado con ilusión la habitación de su hijo. Acompañado de Violeta, Laura y Ruvens, el gallego lleva a sus seguidores a esta significativa estancia de su casa.

La de Toledo se hace con la cámara y lleva a los seguidores de la parejita por cada rincón de la habitación. “Mirad qué bonita”, comienza la influencer. Los cuatro amigos se adentran en los gustos del pequeño y los secretos de su habitación. El armario, las estanterias, la decoración… Los exconcursantes de ‘Gran Hermano’ no dejan ningún detalle de la estancia sin mostrar, queriendo compartir a través de su canal un lugar tan especial para los dos. ¡Entérate de todo dando play al vídeo!

La creadora de contenido, emocionada ante esta nueva etapa de su relación con Edi, se adentra en su nuevo hogar con muchas ganas de compartirlo ante la cámara. Al enseñar la habitación del hijo de su novio, la toledana deja ver su reacción más sincera ante el espacio de descanso del pequeño. Casi sin palabras, Violeta Crespo no puede contener su ilusión ante el paso que han dado. “Me muero”, declara ante su irracional emoción. ¡No te pierdas sus declaraciones!

Los exconcursantes de ‘Gran Hermano’ vuelven una semana más a su canal, ‘#Violedi’, con un vídeo que llevaban mucho tiempo esperando con ilusión. Edi Insua y Violeta Crespo por fin abren las puertas de su casa, que poco a poco va tomando la forma de un hogar en común. En un reencuentro muy especial y divertido junto a sus amigos, Ruvens y Laura Galera, la parejita enseña todos los rincones de su casa y confiesan lo que realmente sienten el uno por el otro. ¡Descúbrelo todo a traves de su canal, ‘#Violedi’, en Mediaset Infinity!