Lidia González 12 AGO 2025 - 17:30h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ explica el motivo por el que Fran Benito aparece con menos frecuencia en sus redes sociales

Fani Carbajo confiesa su gran miedo de llevar a su hija Victoria a la guardería

Fani Carbajo ha dado el paso de hablar sobre un tema por el que se le lleva preguntando mucho tiempo y ha querido contar toda la verdad. Después de responder a las críticas que la tachan de “abandonar” a su hijo Emilio, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ aclara en qué punto está su relación con Fran Benito tras los rumores de crisis. Transparente como siempre, la influencer habla de su situación actual con el padre de su hija Victoria y se sincera con sus seguidores.

Durante los últimos meses, las apariciones del novio de la exconcursante de ‘Supervivientes’ en sus redes sociales y sus capítulos de mtmad cada vez han sido menos, algo que ha hecho saltar las alarmas entre los seguidores de la influencer. Siendo consciente de las señales que apuntan a un distanciamiento de la pareja, con quien está a punto de abrir un negocio en común, y después de todos los comentarios que ha recibido, la creadora de contenido se ha sincerado sobre su relación: “Últimamente nos estamos viendo menos”.

La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ explica el motivo por el que Fran ha dejado de aparecer en sus redes sociales con tanta frecuencia y confirma si es cierto que no están atravesando un buen momento. Con su nuevo proyecto profesional en común a poco tiempo de abrirse y las decisiones que tienen que tomar respecto a llevar a su hija Victoria a una guardería, la influencer se pronuncia ahora sobre la nueva polémica personal en la que se ha visto envuelta.

En unas semanas en las que la influencer no ha parado de recibir comentarios crueles con relación a su maternidad y su relación, Fani Carbajo ha decidido sacar a la luz los duros mensajes que le escriben a través de las redes sociales. Cansada de que se cuestione su papel como madre y de ser señalada por la diferencia de trato hacia sus hijos, según estas personas, la exconcursante de ‘Supervivientes’ habla claro y se defiende de todo lo que se ha dicho sobre ella.

Fani Carbajo se ha visto en la necesidad de romper su silencio y hablar sobre el estado de su relación con Fran Benito tras recibir un aluvión de comentarios preguntando sobre su situación. Algunas señales han hecho saltar las alarmas de sus seguidores y ella, sincera como siempre, ha contado toda la verdad. En exclusiva para su canal ‘A pesar de todo’, disponible en Mediaset Infinity, la influencer se abre en canal. ¡No te lo pierdas!