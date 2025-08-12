Ana Carrillo 12 AGO 2025 - 15:17h.

Melyssa Pinto, Sheila Casas y Óscar Casas han mostrado en Instagram que están de vacaciones en El Salvador

Melyssa Pinto y Mario Casas, pillados dándose su primer beso en público: la esperada foto

Melyssa Pinto y Mario Casas ya no esconden que están juntos porque comparten paseos por el centro de Madrid de la mano, dejan pistas en redes de sus viajes juntos y el actor acompañó a la extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' hasta la puerta de la finca donde se celebró la boda de Susana Molina; pero eso no implica que ninguno de los dos haya querido pronunciarse sobre su relación.

La exconcursante de 'Supervivientes' ha declinado hablar sobre su vida sentimental en cada photocall que le han preguntado por el tema, pese a que antes de iniciar este romance compartía todos los detalles de sus relaciones, como hizo cuando salía con Tom Brusse o posteriormente con Marco Panosian. No obstante, en Instagram va dejando pistas que permiten relacionarla en los mismos lugares o planes que Mario Casas.

En sus últimos stories ha mostrado con una foto en la que se ve el mar que se encuentra de viaje en El Salvador, un destino poco frecuentado por turistas y ha confesado que no se imaginó nunca conocer este lugar: "Hoy he amanecido en un lugar que no tenía marcado en mi lista de deseos y ha resultado ser un paraíso. Qué cosas de la vida o el destino, que te llevan a los lugares donde saben que vas a estar bien".

Lo curioso es que ha subido estas stories después de que los tres hermanos mayores de edad de Mario Casas - el pequeño, Daniel, es un niño de once años y no tiene Instagram - hayan compartido que están de vacaciones en ese país: Óscar Casas, Sheila Casas y Christian Casas han colgado stories similares de la playa y de un resort en el que se están alojando.

A esto se le añade que su cuñada, Sheila Casas, ha utilizado la misma palabra que la influencer para definir la costa salvadoreña: paraíso. Unas coincidencias que hacen pensar que están todos juntos de vacaciones y que este es el primer viaje familiar al que la amiga de Nagore Robles estaría invitada. Fiel a la discreción que le caracteriza desde que fue relacionada con el actor de 'A tres metros sobre el cielo', no ha revelado con quién está pasando estos días de descanso.

Mario Casas no ha subido nada a Instagram pero varios medios del país latinoamericano han publicado que se encuentra allí y han compartido fotos del popular intérprete disfrutando de sus playas.