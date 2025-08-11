Rocío Molina Madrid, 11 AGO 2025 - 13:47h.

La exconcursante de 'Supervivientes' y el actor Mario Casas se han besado en público en su última salida juntos

Así es la casa de 2 millones de euros en la que Mario Casas podría vivir con Melyssa Pinto

Melyssa Pinto y Mario Casas ya no disimulan ni juegan al despiste con su romance. La pareja, que está en estos momentos en Madrid , ha demostrado que cualquier plan es bueno, si lo pasan juntos. Aunque, la exconcursante de 'Supervivientes' y el actor son muy discretos en su vida privada, ambos han sido pillados dándose un beso en público en una jornada de lo más familiar.

La que fuera pareja de Tom Brusse y exparticipante de 'La isla de las tentaciones' y el hermano de Sheila Casas se han encontrado con las cámaras de Europa Press en su visita a uno de los rocódromos de 'Sputnik Climbing' junto al hermano pequeño del actor, Daniel Casas y una amiga.

Melyssa Pinto y Mario Casas se han mostrado con total naturalidad y, aunque no ha habido declaraciones, los gestos cómplices y de cariño han sido continuos en este plan en el rocódromo y su paseo de después de vuelta a casa. Y, aunque las cámaras ya les habían captado de la mano, ahora ha sido un beso del actor a la influencer en que no ha pasado desapercibido.

Si hasta ahora evitaban que se les captase juntos, la pareja ha estado relajada y eso se ha visto en cómo ha actuado Mario Casas con Melyssa Pinto. El actor, ganador de un Premio Goya, no ha dudado en rodear con el brazo a su chica y en besarla en los labios en plena calle. En público y sin esconderse.

Para esta salida al rocódromo, la exconcursante de 'Supervivientes' y el intérprete han apostado por unos outfit sport, todo ello de lo más cómodo y práctico para este tipo de actividad que han llevado a cabo en este espacio.

La influencer no esconde lo que siente por Mario Casas. Desde que su relación saliese a la luz, la pareja ha decidido llevar sus propios códigos. Corría principios del mes de marzo cuando saltaban todas las alarmas sobre la posible relación sentimental entre Melyssa Pinto y el actor. La información que se barajaba en ese momento era que se les había visto juntos en Gran Canaria, pero no se publican fotos juntos. Algo muy diferente de lo que se ha visto ahora.

Sus mensajes a través de fotografías a lo largo de algunas de las escapadas que han hecho han sido especialmente comentados en redes y ahora su instantánea del beso es el siguiente paso que faltaba por ver en público y que demuestra el momento tan dulce que viven.