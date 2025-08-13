Equipo Outdoor 13 AGO 2025 - 18:14h.

La exconcursante de 'Supervivientes' se derrite con el romántico plan que ha vivido junto a su novio Charli por su segundo aniversario

Carmen Alcayde y su pareja Charli han celebrado su segundo aniversario con una cena romántica junto al mar en Jávea. Rodeados de deliciosa comida, vino y espectaculares vistas del Mediterráneo, la pareja alzó sus copas en celebración de lo que han vivido y lo que está por llegar. La cena ha consistido en carne con patatas y ensalada, pero lo más memorable fueron los constantes instantes de complicidad y amor que disfrutaron frente a un paisaje que parecía de ensueño.

La historia entre Carmen y Charli se inició en una discoteca en un concierto de Alberto Gambino, donde ella experimentó una conexión instantánea al mirarlo por primera vez "Lo vi en la mesa de mezclas y me enamoré... Nos unimos ahí, fue una noche superchula", narraba la presentadora. El primer mes que pasaron juntos fue muy intenso, pero la relación tuvo que detenerse cuando Carmen entró a 'Gran Hermano VIP'. Fueron tres meses difíciles de separación; ella confesaba que "le dolía el estómago". No obstante, Charli la esperó, y al finalizar el programa reanudaron su relación como si no hubiera transcurrido el tiempo.

Las fotos publicadas por la presentadora y su pareja en su segundo aniversario en Jávea reflejan a la perfección la conexión que existe entre ambos. Frente al mar de Jávea, la pareja se muestra disfrutando cada momento, con miradas entendidas y sonrisas que reflejan una conexión espectacular.

La cena hizo que cada fotografía se convirtiera en un instante aún más memorable. Carmen y Charli saborearon una deliciosa comida: carne tierna, con patatas y ensalada fresca, acompañada de un excelente vino que complementaba la escena romántica y de complicidad. Entre risas y brindis, se sentía la serenidad de una velada privada, donde la compañía ideal y la comida deliciosa se combinaban con el paisaje encantador para formar una estancia inolvidable.

Las imágenes presentan a Carmen y Charli compartiendo juntos cada instante, evidenciando que la brecha de edad, 22 años de diferencia, no es importante para ellos. Cada fotografía muestra la complicidad que tienen como pareja. Se los observa tranquilos, contentos y muy cercanos, paseando, celebrando y sonriendo como una pareja que sabe gozar de la vida en común.