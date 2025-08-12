TardeAR Madrid, 12 AGO 2025 - 18:43h.

Desvelamos la identidad del influcener con el que habría tenido "citas secretas" Sofía Suescun, según 'Lecturas'

Kiko Jiménez y Sofía Suescun, al borde de la ruptura: Él habría descubierto encuentros de su novia con un reconocido influencer

Kiko Jiménez y Sofía Suescun no están en su mejor momento. Así lo cuenta en exclusiva la revista 'Lecturas' que aclara que estarían "al borde de la ruptura" como hemos podido ver en el programa 'Tardear'.

La noticia sale a la luz después de un mensaje de la hija de Maite Galdeano pidiendo disculpas públicamente a su pareja en redes sociales. En un post, se puede leer entre líneas que Suescun le da las "gracias" a Jiménez por su "impresionante capacidad de perdón".

Ahora bien, en este punto entraría en juego una tercera persona por la que habrían tenido una crisis de pareja la mítica pareja que acumula 6 años de relación. ¿Quién es este individuo por el que el romance estaría en su peor momento?

Todo sobre Juan Faro, el influencer que habría tenido "citas secretas" con Sofía Suescun

Se trata de Juan Faro, un reconocido influencer que acumula más de 350.000 segurodes en redes sociales. Nacido en Pontevedra, el joven trabajó como agente de la Policía Nacional aunque tras ejercer durante unos años decidió pedir la excedencia en el año 2017 para dedicarse al sector empresarial.

También trabaja como creador de contenido sobre recetas, fitness y vida saludable. Su fama no solamente se debe a sus virales vídeos en los que muestra algunos de sus vehículos o aparece luciendo músuclo en su piscina. Juan Faro ganó popularidad como culturista, llegando incluso a participar en competiciones tanto nacionales como internacionales.

Sin embargo, en diciembre del 2024 sufrió un duro revés por el que entró en prisión. Fue arrestado por los agentes de la policía en una operación conjunta con Agencia Tributaria, acusado de varios presuntos fiscales. En estre ellos se encontraba un fraude millonario a Hacienda y un posible blanqueo de capitales derivado de los sorteos que hacía en sus perfiles de redes sobre sus coches de lujo.

El pontevedrés estuvo encarcelado durante más de 100 días y se le concedió la libertad provisional con medidas cautelares. Actualmente sigue defendiendo su inocencia.