Gloria Camila responde a la confesión de Cristian Suescun donde asegura que Kiko Jiménez llamaba a su padre para burlarse de él

Kiko Jiménez y Sofía Suescun, al borde de la ruptura: Él habría descubierto encuentros de su novia con un reconocido influencer

Compartir







Cristian, el hermano de Sofia Souescun, ha contado que Kiko Jiménez llamaba a Ortega Cano "para reírse de él" haciéndose pasar por Paloma Barrientos, señalaba Verónica Dulanto en 'Tardear', pues ya declaró el pasado 5 de agosto en el programa que se "aprovechaba de las mujeres", defendiendo de esta manera a Gloria Camila.

La colaboradora hoy reacciona a dichas declaraciones en el programa diciendo qué opina al respecto. ¿Cómo le habrá sentado enterarse de que su expareja se burlaba presuntamente de su padre? Aquí te lo contamos.

"No me vale de nada, la verdad"

La presentadora pregunta a la colaboradora directamente qué opina sobre "esas llamaditas a tu padre para reírse de él". "Me alegro de que Cristian, tiempo después, confirme lo que yo en su momento dije además en mis redes sociales porque una vez se les olvidó poner el número oculto", confiesa Gloria Camila.

Al ser "un poco torpes", la familia Ortega Cano descubrió de esta manera quién estaba detrás de aquellas llamadas a las dos y las tres de la madrugada: "Era un acoso que recibíamos por parte de su familia y también de la madre de este señor". Sin embargo, no es capaz de olvidar que que Cristian también se río de ella junto a ellos en su momento, a pesar de que a día de hoy le de la razón: "No me vale de nada, la verdad".

En esas llamadas, Gloria Camila escuchaba cómo "susurraban, gritaban y cantaban". Y, aunque sus compañeros de plató le señalan que debería haber denunciado, la colaboradora asegura que actualmente se encuentra con Kiko Jiménez "en cosas judiciales" por lo que se niega a entrar en este tema: "Creo que al final todo cae por su propio peso y el Karma existe aunque tarde un poco".

Leticia Requejo, quien mantuvo la conversación telefónica con Cristian Suescun, transmite a la hija de Ortega Cano qué le dijo sobre el tema: "No tengo al final perdón de Dios, por decirlo así, porque yo he participado, pero sí que ahora entiendo por el el infierno que ha pasado Gloria y se posiciona, desde luego, según lo que él ha vivido, a tu lado".