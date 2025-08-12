TardeAR Madrid, 12 AGO 2025 - 17:30h.

La revista 'Lecturas' cuenta en exclusiva que la pareja estaría atravesando una crisis

La decisión de Sofía Suescun y Kiko Jiménez tras la polémica familiar con Maite y Cristian: "Se van a marchar muy lejos"

Kiko Jiménez y Sofía Suescun estarían atravesando una dura crisis de pareja e incluso estarían al borde de la ruptura, según ha adelantado la revista 'Lecturas' como hemos podido ver en 'Tardear'. Hace 6 años que empezaron su romance, aunque ahora parece ser que estaría debilitado por unas "citas secretas" de la hija de Maite Galdeano con un influencer que el tertuliano ha descubierto en los últimos días.

La noticia sale a la luz en pleno drama familiar entre los Suescun. Recordemos que los hermanos Cristian y Sofía han anunciado una ruptura total de su relación después del ingreso hospitalario que sufrió el hijo de Galdeano. El creador de contenido arremetió contra Kiko Jiménez de ser el responsable del conflicto. Mientras, la madre de Kiko Jiménez salía en su defensa aunque Maite Galdeano respondía de forma tajante y también se defendía asegurando que son "mentirosos".

Marta López: "Kiko Jiménez lo estaba pasando mal"

En mitad del enfrentamiento familiar se ha sabido ahora que Jiménez estaría atravesando un mal momento con su pareja. Antonio Rossi, colaborador del programa, concluye que hay "tres titulares" en la exclusiva. "Ruptura, citas secretas, es decir, que no se rompe por un café y una tercera persona en discordia", comparte. Marta López, también tertuliana del espacio de Telecinco, explica que Kiko Jiménez "no ha ido a trabajar" en los últimos días porque "lo estaba pasando mal".

¿Quién es el influencer con el que se relaciona a Sofía Suescun en presuntas citas secretas?

Por otro lado, Belén Ro cree que "ahora cobra sentido" una publicación de Sofía Suescun en redes sociales donde le daba las gracias por su capacidad de perdonar. En él hablaba también de su confianza mutua. La colaboradora Leticia Requejo explica que "se han adelantado" en redes sociales a lo que se iba a contar horas después, es decir, a la información que manejamos sobre una posible crisis. Ahora bien, ¿quién es ese influencer que habría provocado la dura situación en la pareja?

Se trata de Juan Faro, un exagente de la Policía Nacional que, después de ejercer durante un tiempo, pidió una excedencia en el año 2017 para dedicarse íntegramente al mundo del fitness y al sector empresarial. Ganó popularidad como culturista y llegó a participar en competiciones tanto nacionales como internacionales.

En diciembre del 2024, el pontevedrés fue arrestado por los agentes de la Policía Nacional en una operación conjunta con Agencia Tributaria. Fue acusado de supuestos delitos fiscales, entre ellos un fraude millonario a Hacienda y blanqueo de capitles que fueron relacionados con los sorteos de coches de lujo que organizaba en sus redes. Tras permanecer en prisión más de 100 días, se le concedió la libertad provisional con medidas cautelares mientras insiste en su inocencia.