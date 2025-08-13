La primera reacción de Juan Faro tras ser relacionado con Sofía Suescun: "Cómo te voy a contar eso"
Sofía Suescun habría tenido citas secretas con el influencer Juan Faro, según la revista 'Lecturas'
El nexo entre Kiko Jiménez y Juan Faro, el influencer con el que Sofía Suescun tendría encuentros secretos
La noticia de que Sofía Suescun habría tenido citas con el influencer Juan Faro ha sacudido el mundo del corazón. La exconcursante de ‘Supervivientes’ lleva seis años con Kiko Jiménez y su relación ha estado llena de obstáculos, que han superado juntos. Pero ahora se enfrentan a una noticia que puede haber desatado una crisis entre ellos, dejándoles al borde de la ruptura, según la revista Lecturas.
Ninguno de los dos se ha pronunciado públicamente, aunque la reportera de ‘Vamos a ver’ Lucía Lorden sí ha podido hablar con el tercero en discordia, Juan Faro. “Fue una conversación bastante rápida y curiosa. Cuando le preguntamos si es verdad todo lo que se está diciendo, se ríe y textualmente nos dice: ‘Cómo te voy a contestar a eso, cómo te lo voy a contar’. Y se volvía a reír. No confirma y tampoco desmiente”, ha dicho la periodista desde las afueras de la casa que comparten Kiko y Sofía en Valdemorillo (Madrid).
Adriana Dorronsoro ha opinado de las palabras de Juan Faro y cree que su intención al no haber negado nada es seguir siendo el foco de atención. “La reacción de Juan Faro es la típica de alguien que quiere alargar esto y que se le siga preguntando. Porque si no tú dices: ‘Oye, no, esto no ha sido así”.
La opinión del entorno de Sofía Suescun: “Todo podría estar orquestado por Kiko Jiménez”
Aunque Sofía y Kiko no se han pronunciado, sí lo ha hecho su entorno, que duda de que sea verdad todo lo que se está diciendo. “El entorno de Sofía lo que nos dice es que todo podría estar orquestado entre Kiko y Juan Faro, con el conocimiento de Sofía, para desvirtuar toda la atención de la polémica familiar que se ha generado con las últimas declaraciones de Cristian Suescun”.