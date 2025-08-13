Kiko Jiménez reacciona ante la noticia de la supuesta infidelidad de Sofía con Juan Faro

La primera reacción de Juan Faro tras ser relacionado con Sofía Suescun: "Cómo te voy a contar eso"

Kiko Jiménez y Sofía Suescun no atraviesan su mejor momento. Así lo revela en exclusiva la revista 'Lecturas', que afirma que la pareja estaría "al borde de la ruptura". La noticia surge después de que la hija de Maite Galdeano publicara en redes sociales un mensaje mostrando apoyo públicamente a su pareja.

Según la publicación, en la crisis habría influido una tercera persona. Supuestamente, Sofía habría sido infiel a Kiko con Juan Faro, un reconocido influencer con más de 350.000 seguidores en redes sociales.

Omar Suárez: "Me da la sensación de que esta historia sí que ha podido existir"

Omar Suárez ha podido hablar con Kiko, que en el momento de la llamada aún no sabía nada de la noticia. Según relata Omar, el exconcursante de 'Gran Hermano' se quedó en shock y no supo cómo reaccionar. Cuando Omar le informa, la pareja se encontraba junta. La primera reacción de Kiko fue: "¿Cómo que ha habido una infidelidad de Sofía?". Omar también le comentó que, según la revista, él ya era conocedor de la situación. Ante esto, Kiko respondió: "Igual esto es un montaje de Cristian. Y yo soy el consentidor…"

Por último, Omar explicó la impresión que tuvo tras la llamada: "Me da la sensación de que esta historia sí que ha podido existir, que Kiko era conocedor y que, a lo mejor, lo han arreglado, y el shock de Kiko es porque no se esperaba que saliera públicamente".