Lidia González 13 AGO 2025 - 09:00h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’, ya en casa con su hija, explica cómo se encuentran una semana después de acudir a urgencias

Lucía Sánchez se sincera sobre el duro momento personal que vivió tras el nacimiento de su hija

Lucía Sánchez reaparece en su canal de mtmad, ‘Para mí’, disponible en Mediaset Infinity, después de la complicada semana que ha vivido. Tras cargar contra Marina García por el enfrentamiento que han tenido en redes sociales, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ actualiza el estado de salud de su hija Mía tras su ingreso hospitalario. Un poco más tranquila tras los últimos acontecimientos a los que se ha tenido que enfrentar, la influencer aprovecha su regreso para sincerarse con sus seguidores.

La que fuera ganadora de ‘Gran Hermano DÚO’ se enfrentaba, hace tan solo unos días, a uno de los momentos más delicados de su maternidad, algo que la ha tenido en vilo a pesar de no ser la primera vez que tiene que acudir a urgencias con su pequeña. La gaditana ya puede decir que está “en casa” con su hija y ha querido esclarecer algunos detalles tras el aluvión de mensajes que ha recibido. “Hay mucha gente que me pregunta por Mía, que se preocupa por mí”, asegura la influencer al confesar por qué comunicó, a través de sus redes sociales, la situación en la que se encontraba.

“No es nada que tenga para toda la vida”, comienza explicando al desvelar el estado actual de su hija, una semana después de su ingreso. La creadora de contenido ha recibido muchos mensajes preguntando “si tiene una enfermedad” y ha resuelto todas las dudas sobre cómo se encuentra en la actualidad después de el gran susto que se ha llevado.

Lucía Sánchez agradece el apoyo que ha recibido de sus seguidores

A pesar de lo preocupada que ha estado por el problema de salud de su hija, Lucía Sánchez se ha sentido muy arropada por su comunidad y ha querido agradecer el apoyo que ha recibido por parte de sus seguidores. La exparticipante de ‘LIDLT’ ha pasado unos días muy complicados, pero admite que recibir estos mensajes ha servido para hacerlo todo más llevadero: “Me reconfortaba mucho ponerme a leer mensajes de apoyo”.

Lucía Sánchez vuelve tras una semana de ausencia por el problema de salud de su hija por el que ha estado ingresada en el hospital. Un poco más tranquila después de todo lo que ha vivido, la influencer se sienta frente a las cámaras para sincerarse sobre cómo se encuentran las dos. Además, ha querido ser muy clara para hablar de las grandes decepciones que se ha llevado por la falta de interés hacia el estado de su hija, especialmente con personas relacionadas con el mundo de la televisión.