Equipo mtmad 13 AGO 2025 - 17:44h.

La ganadora de 'Los vecinos de la casa de al lado' se sincera sobre sus razones para no enseñar a sus padres en sus redes

Maica Benedicto desvela su mayor miedo ante su inminente mudanza a Madrid

Maica Benedicto continúa compartiendo su realidad al completo en un nuevo vídeo de ‘Obvio microbio’, disponible en Mediaset Infinity. La de Murcia se sienta frente a la cámara para repasar su infancia junto a sus p rimas y desvelar el motivo por el que no muestra a sus padres en redes sociales. La que fuera ganadora de ‘Los vecinos de la casa de al lado’, se sincera como nunca con ellas, a las que presenta como una parte fundamental de su vida.

Después de anunciar el importante paso que va a cambiar su vida , la que fuera concursante de ‘Gran Hermano’ regresa para seguir sincerándose con sus seguidores a través de su canal. Esta vez acompañada de tres de sus primas, Maica responde a distintas preguntas frente a la cámara. “Soy yo la que se expone”, comienza a explicar al adentrarse en la conversación sobre por qué no muestra a sus padres en sus redes. La influencer, que siempre muestra todo sobre su vida, explica por qué sus padres no forman parte de su contenido.

Si algo define a Maica es su transparencia con sus seguidores. Siempre está dispuesta a hablar claro frente a la cámara y a mostrar su vida tal y como es. Sin embargo, la que fuera concursante de ‘Gran Hermano DÚO’ nunca ha sacado a ninguno de sus padres en sus redes hasta el momento. Acompañada de sus primas, la creadora de contenido explica las razones detrás de esta decisión. “Mi familia es lo más importante”, se sincera la de Murcia. ¡Entérate de todo en Mediaset Infinity!

Maica Benedicto habla de lo importante que es su familia para ella

Para la ganadora de ‘Los vecinos de la casa de al lado’, la familia es lo primero, y así lo ha compartido en numerosas ocasiones desde su salto a la fama. Demostrándolo una vez más al presentar con cariño e ilusión a tres de sus primas, la influencer se sincera sobre la importancia que tiene su familia para ella en su presente. Al confesar los motivos detrás de no querer mostrar a sus padres en su contenido de redes sociales, la de Murcia aprovecha para hablar de lo que significan sus familiares para ella.

Maica Benedicto vuelve a un nuevo capítulo de ‘Obvio Microbio’, disponible en Mediaset Infinity, para hablar de su infancia y adolescencia acompañada de tres de sus primas. La influencer, junto a su familia, se sientan ante la cámara y responden a todas las dudas de sus seguidores. Además, hablan de los tics que sufría la de Murcia en el pasado y sus primas opinan sobre si la fama le ha cambiado. ¡No te pierdas sus declaraciones dando play al vídeo!