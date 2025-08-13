Natalia Sette 13 AGO 2025 - 12:00h.

La exconcursante de 'Supervivientes' desvela sus peores momentos junto a Facundo González y la desconfianza en la pareja

Oriana Marzoli aclara si ha tenido una crisis con Facundo González por su relación a distancia

Compartir







Oriana Marzoli está atravesando una de las etapas más estables de su vida sentimental junto a Facundo González, pero eso no significa que el camino haya sido fácil. La exconcursante de ‘Supervivientes’, conocida por su sinceridad y por no guardarse nada, ha abierto su corazón en un nuevo capítulo de su canal ‘Algo pasa con Oriana', donde ha hablado sin filtros sobre sus mayores locuras por amor. Además, desvela su peor momento junto a Fancundo y la desconfianza en la relación.

Hace unos días Oriana anunciaba que iba a ser la colaboradora estrella de un nuevo dating show de Mediaset Infinity. Con el casting todavía abierto , la influencer busca personas dispuestas a enamorarse y hacer locuras por amor. Y hablando de locuras, la exconcursante de ‘Gran Hermano Vip’ recuerda las mayores imprudencias que ha hecho por sus exparejas. “Cometí locuras de las que ahora me arrepiento”, admite avergonzada. Sin embargo, ahora tiene una relación bastante estable con Facundo González aunque no exenta de malos momentos.

Uno de los temas complicados que la influencer toca en el video es la desconfianza. La venezolana tiene una relación a distancia con su chico, a quién conoció en un reality chileno. Es por ello que ambos deben confiar mucho en el otro y dejar de lado su parte más tóxica. Oriana hace una videollamada con Facundo para hablar con él sobre la falta de confianza en la pareja y él no puede ser más sincero: “Yo soy el que te jode a ti”. Al contrario de los que todos puedan pensar, el argentino admite que es más celoso que Oriana.

Oriana Marzoli desvela el peor momento de su relación con Facundo González

Aunque ahora están muy bien a pesar de la distancia, Oriana admite que hubo un momento en el que la desconfianza se apoderó de ella y su futuro con Facundo se volvió incierto. “La cagó mucho”, afirma la venezolana mientras explica qué fue lo que pasó. “Casi me da una crisis”, reconoce. Sin embargo, a pesar de los fallos que tuvo el argentino al principio de la relación, poco tardó en demostrarle a Oriana que verdaderamente la quería. Fue por esto que poco a poco ella volvió a confiar en él.

PUEDE INTERESARTE Oriana Marzoli confiesa si será madre pronto junto a Facundo González

Oriana Marzoli se prepara para reencontrarse con Facundo González tras varias semanas sin verse. Mientras hace la maleta, la influencer se sincera sobre su relación con el argentino. Celos, toxicidad, desconfianza y lo que menos le gusta a Facundo de ella. Además, la exconcursante de 'Supervivientes' habla de la participación de Jesica Buena en 'Supervivientes All Stars' y recuerda que el casting de 'El loco amor' sigue abierto ¡No te pierdas nada dándole al play!