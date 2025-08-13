La teoría de Alejandra Rubio sobre las supuestas citas de Sofía Suescun y Juan Faro

Sofía Suescun y Juan Faro podrían haber tenido "encuentros" a espaldas de Kiko Jiménez, según las últimas informaciones

La primera reacción de Juan Faro tras ser relacionado con Sofía Suescun: "Cómo te voy a contar eso"

Sofía Suescun vuelve a verse envuelta en una polémica, llenando titulares en revistas y programas. En ello se recogen los detalles de las "citas secretas" que la influencer habría estado manteniendo con el también influencer Juan Faro a espaldas de Kiko Jiménez, su pareja desde hace ya seis años.

Según las últimas informaciones, Sofía Suescun habr�ía tenido algunos encuentros con este influencer gallego mientras estaba en una relación con Kiko Jiménez, lo cual ha desatado un debate en redes sociales y en los distintos platós de televisión.

Alejandra Rubio ha estado en ‘Vamos a Ver’ y no ha dudado en compartir su teoría acerca de esta noticia que influye al clan de los Suescun, en una época en la que los problemas familiares entre madre e hija no se han arreglado. La colaboradora explicaba que, según los datos que tenemos, esta historia podría ser un montaje.

“Yo creo que va a ser una estrategia de marketing. Ambos se dedican a las redes sociales y creo que es un montaje para hacer negocios”, afirmaba Alejandra Rubio al hablar de este tema en el programa. La colaboradora tiene claro que ambos influencers podría estar montando algo juntos en el ámbito laboral y que esta noticia estaría relacionada con ello.

Las incógnitas de la teoría

El resto de colaboradores están de acuerdo con la teoría de Alejandra Rubio, pero mencionan que “es raro” que Sofía y Juan no se sigan en redes sociales, pero que sí lo hagan Kiko y Juan: “Igual el negocio es entre ellos. Es normal que si son amantes no se sigan en redes sociales”, afirmaba Adriana Dorronsoro.

Además, aún no se han tenido ningún pronunciamiento público por parte de los implicado, ya que el propio Juan Faro ha afirmado que no va a contar nada sobre este tema.