Marta Castro se apunta a la pegatina anti radiación: en qué consiste y cómo funciona

Rocío Molina Madrid, 14 AGO 2025 - 09:03h.

La exconcursante de 'GH VIP' y su novio Rodri Fuertes lucen este adhesivo en su móvil y confían en sus características

Marta Castro ha tomado una decisión en la que confía y de la que ha hecho partícipe a sus seguidores. La exconcursante de 'GH VIP' se ha apuntado, animada por su novio Rodri Fuertes, a la pegatina anti radiación para el móvil que ya lleva y de la que ha contado su opinión experiencia.

Con ilusión por este reciente descubrimiento que ha hecho, la ex de Fonsi Nieto ha indicado que confía en el efecto de esta pegatina que se vende por Internet para intentar protegerse de las ondas malignas de los móviles. Y, aunque la Organización Mundial de la Salud advierte en sus últimos estudios que no hay una eficacia probada de este producto, muchos son los que prefieren curarse en salud y adornar sus dispositivos con este adhesivo.

Las pegatinas contra la radiación de los móviles vienen existiendo desde hace tiempo. Es fácil encontrarlas en Internet de todos los colores y precios. Y Marta Castro no es la única que ha confesado abiertamente que la usa. Para garantizar su calidad de sueño, Marieta también se ha apuntado a esta tendencia de la que la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) dice que su eficacia no está demostrada.

Numerosos estudios aseguran que la radiación que emiten nuestros 'smartphones' es insuficiente para causar daños, pero eso no quiere decir que el uso de móviles sea inocuo. La luz de las pantallas se ha relacionado con problemas para el insomnio y la mala postura al mirarlo con daños cervicales. Pero, en ¿qué consisten estos adhesivos que bien podrían parecer decorativos?

Las pegatinas anti radiación indican en su información del producto que son unos protectores para los móviles y otros dispositivos que utilizan tecnología de iones magnéticos negativos, que puede absorber y neutralizar los iones positivos generados por varios dispositivos electrónicos, protegiendo la salud de la radiación del campo electromagnético.

Estas pegatinas son resistentes a la radiación electromagnética y alivian eficazmente los dolores de cabeza, el insomnio y la caída del cabello. Garantizan eficazmente el sueño, la vitalidad y la salud al tiempo que protegen el campo biológico del cuerpo. Unas características que han convencido a Marta Castro y a Rodri Fuertes para llevar este adhesivo en su móvil.