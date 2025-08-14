Ana Carrillo 14 AGO 2025 - 08:00h.

La exconcursante de 'Supervivientes' ha hablado de su trabajo y su rutina en Ibiza tras verse en el foco mediático

Exclusiva | Miri Pérez-Cabrero responde tras la publicación de las fotografías junto a Froilán

La revista 'Semana' ha publicado en su último número unas imágenes en las que se ve a Felipe Juan Froilán de todos los santos, sobrino de Felipe VI, abrazado y en actitud cariñosa con Miri Pérez-Cabrero, conocida para los espectadores de Telecinco por haber sido concursante de 'Supervivientes' en 2024, edición en la que estuvo cerca de llegar a la final y en la que fue Pedro García Aguado el que se hizo con la victoria tras medirse con Rubén Torres.

En las primeras horas tras la publicación de esas fotos, la influencer optó por el silencio en redes sociales, aunque sí que respondió a la llamada de 'TardeAR'. En tono amable, aseguró que no iba a dar declaraciones acerca de su pillada con el hijo de la infanta Elena. Unos minutos después de la emisión en televisión de su reacción a esa portada, reaparecía en Instagram para revelar por qué este verano está más desconectada de esta red social y, de paso, ha aclarado en qué trabaja y con quién pasa su tiempo cuando se encuentra en Ibiza.

Durante el invierno, Miri vive en un apartamento abuhardillado en el centro de Madrid, pero en verano se instala siempre en la isla pitiusa, en la que reside su padre, el afamado escultor Eduardo Pérez-Cabrero, con el que tiene una relación muy estrecha. Precisamente es con él con quien pasa sus días cuando termina de trabajar por las mañanas como chef privado, empleo que desempeña cuando está en la isla.

"¡Entre mucho trabajo, atardeceres y flores he dejado el móvil un poco de lado! Estoy trabajando de chef privada haciendo comidas y desayunos y en cuanto vuelvo de mi día me voy corriendo a la playa con papá para quedarnos ahí hasta ver ponerse el sol por detrás del mar. ¡Soy tan feliz aquí! Ir descalza y bikini all day [todo el día] es mi hábitat", ha escrito la exconcursante de 'Supervivientes' junto a unas instantáneas en las que posa junto a su padre en la playa para demostrar que él es su compañero en las tardes cuando ya no está trabajando.