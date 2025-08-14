Sol Macaluso explica por qué lleva a su bebé de un mes a la playa tras ser criticada

Ana Carrillo 14 AGO 2025 - 21:41h.

La exconcursante de 'GH VIP' ha estallado al ser criticada por llevar a su hija de un mes a la playa en Asturias

Sol Macaluso comparte imágenes inéditas de su parto por cesárea: "Había riesgo de preeclampsia"

Sol Macaluso está viviendo el que ha definido como el verano más especial de su vida gracias a la llegada de su hija en común con su prometido, el pizzero Gennaro Arrichiello. La exconcursante de 'GH VIP' ha conseguido su sueño de ser mamá de Bella tras dos abortos, uno de ellos gemelar, y está pasando unos días de vacaciones junto a su pequeña, que tiene un mes y una semana de vida, y su novio en Asturias, desde donde han subido unas fotos en la playa que han recibido una dura crítica.

"Es horrible ver la cantidad de imprudencias que exhiben en las redes padres descuidados, exponiendo a sus niños inocentes de distintas maneras, solo por conducta inmadura, para conseguir seguidores y likes", ha escrito una usuaria de Instagram ante la que la reportera que cubrió la invasión de Rusia a Ucrania en los primeros días del conflicto no se ha querido quedar callada y ha respondido con una larga explicación a través de sus stories.

"Si hay alguien que tiene prudencia y sentido común después del proceso vivido somos nosotros", ha comenzado diciendo la argentina, recordando que a su pareja y a ella les ha costado mucho llegar a concebir a su bebé. "Nos vinimos al norte justamente para elegir lo mejor para Bella (en Gijón no están las temperaturas tan altas, más bien lo contrario), antes de hacerlo hablamos no solo con su pediatra, sino con mi padre (médico) y el equipo de profesionales que nos ayudó a traerla al mundo, todos nos autorizaron a viajar siguiendo determinadas pautas y, sobre todo, lógica", han sido los primeros argumentos que ha compartido.

A ello le ha sumado el hecho de que "en ningún momento" exponen al sol a su hija: "Salgo con ella a primera o última hora del día y tenemos un montón de preocupaciones más, que seguro que los que comentan jamás han tenido". Por último, ha explicado por qué en esta ocasión no se ha querido quedar callada ante esta crítica: "Es inútil gastar energía en gente así, pero da tanta rabia que hablen sin saber que a veces toca hacerlo. ¿Si fueran madres y padres tan buenos por qué en vez de mirar a los demás no se ocupan de criar a sus hijos?".