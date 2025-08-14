Alberto Samperio 14 AGO 2025 - 14:35h.

Una mujer que coincidió con Kiko Jiménez en un concierto asegura que el influencer no podría engañar a Sofía Suescun

La relación de Sofía Suescun y Kiko Jiménez se está tambaleando tras los últimos rumores de una supuesta infidelidad por parte de ella. Todo parece indicar que la ganadora de 'Gran Hermano' y 'Supervivientes' habría tenido un desliz con el influencer Juan Faro. Esto se suma a la guerra veraniega que tienen los Suescun, Maite Galdeano y su hijo Cristian, con Kiko Jiménez.

Tras ser acusado una y mil veces de "caradura y jeta" por parte de Cristian, ahora hay una persona que ha definido a Kiko de otra manera. En 'Vamos a ver' el periodista Omar Suárez ha podido hablar con una testigo para demostrar cómo es Kiko Jiménez cuando no está con Sofía.

Esta persona coincidió con Kiko y Cristian en una fiesta en agosto de 2024 y ha descrito a ambos. Por un lado, ha definido a Kiko como una persona calmada, mientras que a Cristian le vio desatado. "Kiko se pasó todo el rato hablando de Sofía", ha comenzado a decir esta persona.

La mujer ha indicado que se encontraban en la zona VIP del concierto con la influencer Natalia Osona, la persona con la que Kiko subió una historia a Instagram y por la que Maite Galdeano comenzó a enfadarse con su yerno el verano pasado.

"Allí también subieron algunas, se le estuvieron presentando... Le entraron tías..." ha indicado la testigo. Esta persona también ha explicado que la madre de Sofía llamó a su yerno cuando vio la historia con Natalia Osona: "Maite se puso a llamar como una auténtica loca. Kiko no quería coger".

Parece ser que Kiko en ese momento le dijo a esta testigo que no quería hablar con Maite porque siempre "se la monta" y que le está "todo el rato llamando y persiguiendo" cuando no está con Sofía. En ese momento Sofía se encontraba en 'Supervivientes All Stars' ajena a todo esto.

"Como Kiko no lo cogía llamó a Cristian. Empezó a decirle que qué hacía con esa p*** bailando, puso a la chavala. Le decía Kiko que era una amiga de Sofía, que está con su novio", ha indicado después la testigo de la fiesta. Maite le habría dicho que "era un cerdo y un guarro" y le habría acusado de estar "borracho".

La mujer del concierto ha contado que de Cristian ni preguntó: "De su hijo ni se preocupó". Tras esto, esta persona habría hablado con Maite Galdeano por teléfono para indicarle que Kiko no estaba haciendo nada malo.

"Es imposible que le ponga los cuernos. Kiko estaba súper responsable... Si tú estás haciendo algo cómo vas a subirlo. Podría haberse ido con cualquiera", ha defendido la testigo a Kiko Jiménez.