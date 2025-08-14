Carmen Borrego nos cuenta un detalle muy íntimo de su relación con su marido

Hoy en 'Vamos a ver' se ha hablado del espectacular destino de vacaciones de la familia Casas. Los hermanos Casas y sus respectivas parejas han decidido pasar estos días en El Salvador, donde disfrutan y presumen de tiempo en pareja, así como de sus cuerpos. En medio de esto, Carmen Borrego hizo un comentario que no pasó desapercibido.

Carmen habló sobre su preferencia física en los hombres: "Mejor más normalitos, para verte menos defectos". A lo que Adriana Dorronsoro respondió: "Hoy has venido picantona" Carmen replicó: "Hoy he venido picantona porque me voy de vacaciones"

La reacción de los colaboradores ante el comentario de Carmen Borrego

Además, Adriana le preguntó: "¿Qué te ha dado José Carlos esta noche?". Sin cortarse, Carmen contestó: "Lo que me da todas las noches. Llevamos 11 años casados y todas las noches". Ante esto Suso le contestaba: "Nos estás haciendo mucho daño al resto".

Tras esta revelación, el resto de los colaboradores no dudó en aplaudir a José Carlos.