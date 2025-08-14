Violeta Crespo y Edi Insua hacen una escapada romántica a Mallorca y tienen varios incidentes

Natalia Sette 14 AGO 2025 - 09:00h.

La exconcursante de 'Gran Hermano' enseñan su romántico aunque accidentado viaje a Mallorca

Edi Insua y Violeta Crespo aclaran en qué punto está su relación tras su mal momento

Compartir







Violeta Crespo y Edi Insua necesitaban pasar tiempo a solas. Después de varias semanas llenas de planes en familia y con amigos, los exconcursantes de ‘Gran Hermano’ estaban deseando poder compartir tiempo en pareja. Es por ello que tras enseñar la casa que comparten en Galicia, ponen rumbo a Mallorca para una escapada romántica. Sin embargo, durante el viaje han tenido varios incidentes que les han hecho cambiar sus planes.

La pareja comienza explicando que pasar tiempo juntos se había convertido en una necesidad. Con tanto trabajo, reuniones familiares y de amigos, los influencers no han parado en todo el verano y estaban deseando desconectar de todos y de todo. “Necesitamos que no haya nadie alrededor”, asegura la toledana. Sin embargo, el viaje a Mallorca no empieza de la mejor manera y nada más llegar al aeropuerto se encuentran con un problema.

PUEDE INTERESARTE Edi Insua enseña de la habitación de su hijo, acompañado de Violeta Crespo

Como consecuencia del imprevisto, los enamorados tienen que cambiar sus planes. “Nos quitaron una tarde”, dice Edi visiblemente enfadado. Aunque intentan mantener una actitud positiva, la pareja se muestra molesta por lo sucedido. “No nos hizo gracia”, asegura el gallego. Aún así, empiezan el día siguiente contentos por poder compartir tiempo juntos. No obstante, ese no fue el único incidente.

Violeta Crespo tiene un accidente y termina sangrando

Después de un día lleno de mimos y planes junto a la playa, los influencers regresan al apartamento para cambiarse de ropa e ir a ver el atardecer. Pero, de nuevo, las cosas no salen como planearon. “Mirad lo que ha hecho”, dice Edi mientras muestra el desastre que se ha formado en la habitación. A través de su cámara, podemos ver cómo Violeta ha tenido un accidente y ha terminado sangrando. “¿Te vas a marear?”, le pregunta su chico mientra explica lo que pasó.

PUEDE INTERESARTE Violeta Crespo toma una importante decisión sobre su futuro profesional

Violeta Crespo y Edi Insua emprenden rumbo a Mallorca para pasar tiempo en pareja y darse mucho amor. Los enamorados están dispuestos a desconectar de todo y centrarse solo en disfrutar. Durante su viaje tienen algún que otro incidente que les hace cambiar sus planes. Aún así, los exconcursantes de ‘Gran Hermano’ pasan unos días tranquilos junto a la playa y lo comparten todos con sus seguidores ¡Dale al play para descubrirlo todo!