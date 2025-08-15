Ares Teixidó, entre lágrimas, enseña la bomba de insulina que le han puesto

Rocío Molina Madrid, 15 AGO 2025 - 09:00h.

La exconcursante de 'GH VIP' ha mostrado el importante paso que ha dado para mejorar su calidad de vida con su diabetes tipo 1

Ares Teixidó ha empezado una nueva etapa en su tratamiento para la diabetes tipo 1. Desde que a la que fuera exconcursante de 'GH VIP' le fuera diagnosticada esta enfermedad crónica hace siete años, la influencer ha mostrado con total naturalidad el desafío diario que supone para los pacientes que sufren de por vida esta patología relacionada con la glucosa. Ahora, la presentadora ha enseñado la bomba de insulina que le han puesto como alternativa a 'los bolis'.

La incapacidad de su cuerpo de producir insulina ha hecho que en más de una ocasión Ares Teixidó se haya llevado un buen susto de salud, aunque ella tenga su medicación regular. El comienzo del 2025 lo estrenaba la exconcursante de 'GH VIP' con una cetoacidosis diabética (producción de insulina muy baja) por la que una ambulancia tuvo que acudir a su casa. De ahí, que se haya emocionado tanto con el nuevo paso que ha dado gracias a la bomba de insulina que ya lleva.

Sin poder contener la emoción en un día que para Ares es especialmente importante, esta ha querido compartir a través de sus redes cómo ha conocido el funcionamiento del dispositivo que tiene que llevar a diario a través de una sonda plástica (catéter). "Aún no me lo creo. No solo me puse una bomba de insulina…cumplí uno de los sueños que tenía desde que me diagnosticaron diabetes T1 hace casi 7 años: vivir con menos miedo y más libertad", ha explicado.

"Este paso significa tantísimo para mí…confiar, soltar, aprender a cuidarme de otra forma y, por encima de todo, mejorar mis controles y mi calidad de vida. Porque a veces, la tecnología no es solo un avance: es la oportunidad de volver a empezar. Y no sabéis cuánto lo necesitaba", ha confesado la exconcursante de 'GH VIP' en un emotivo vídeo en el que muestra cómo le han explicado cómo tiene que operar con su nuevo dispositivo y cómo han sido los primeros instantes con la bomba de insulina puesta.

Y, ¿qué es exactamente la bomba de insulina? Los expertos en Barna Clinic que han cumplido el sueño de Ares lo explican como que este es un dispositivo con forma de concha que bombea insulina continuamente día y noche. Este puede también liberar insulina más rápidamente (bolo) antes de las comidas. Las bombas de insulina pueden ayudar a algunas personas con diabetes a que tengan más control para manejar su nivel de glucosa (azúcar) en la sangre.

La bomba de insulina sustituye a las inyecciones diarias para controlar la enfermedad dando así más libertad para comer, dormir, hacer ejercicio e ir a un festival, tal como ha mostrado la propia Ares Teixidó en su última publicación.